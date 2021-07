Basketball: Deutschland vs. Australien bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutschen Basketballer geht es bei den Olympischen Spielen im letzten Gruppenspiel gegen Australien um den Einzug ins Viertelfinale. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Deutschland beim Basketball-Turnier der Männer das Viertelfinale im Blick!

Nach der Auftaktniederlage gegen Italien gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl mit 99:92 gegen Nigeria und hielt sich damit die Türe für die nächste Runde weit offen.

Bei Olympia 2021 wird in drei Gruppen zu je zwei Teams gespielt. Ins Viertelfinale ziehen die jeweils beiden Gruppenersten und die beiden besten Gruppendritten ein.

Basketball: Deutschland vs. Australien bei Olympia 2021 - Datum, Zeit, Ort, Infos

Die Entscheidung darüber, ob Deutschland das Viertelfinale erreicht oder nicht fällt am Samstag, 31. Juli. In seinem letzten Gruppenspiel trifft das DBB-Team in der Saitama Super Arena auf Australien. Das Spiel beginnt um 10.20 Uhr, erstmals müssen Basketball-Fans also nicht mitten in der Nacht aufstehen, um ein Olympia-Spiel der deutschen Basketballer live zu sehen.

Australien ist in der Gruppe B das einzig noch ungeschlagene Team und steht schon fix als Viertelfinalist fest. Im Kader des Mitfavoriten auf den Olympia-Titel stehen zahlreiche starke NBA-Spieler wie beispielsweise Patty Mills (San Antonio Spurs) und Joe Ingles (Utah Jazz). Bundestrainer Rödl hat Respekt vor Gegner aus Down Under. "Die Australier sind ein gutes Fastbreak-Team, das haben sie in den ersten beiden Partien gezeigt", sagte er.

Für Deutschland ist von Gruppenplatz eins bis vier noch alles drin. Um erst gar keine Rechenspiele aufkommen zu lassen, sollte Deutschland gewinnen. Dann stünde das DBB-Team auf jeden Fall im Viertelfinale. Bei einer Niederlage hängt alles von den Ergebnissen des Parallelspiels Italien gegen Nigeria und den letzten Spielen in den beiden anderen Gruppen ab.

Basketball, Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Punkte Differenz Punkte 1. Australien 2 2 0 170:150 +20 4 2. Italien 2 1 1 175:168 +7 3 3. Deutschland 2 1 1 181:184 -3 3 4. Nigeria 2 0 2 159:183 -24 2

Basketball: Deutschland vs. Australien bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Am Samstag berichten die beiden Sender ARD und Eurosport ausführlich live im Free-TV von den Olympischen Spielen. Ob einer der beiden Anbieter, oder beide, das Spiel zwischen Deutschland und Australien live zeigen, hängt von der Anzahl und der Wichtigkeit der parallel stattfinden Wettbewerbe statt. Da es für Deutschland in diesem Spiel um sehr viel geht, ist aber anzunehmen, dass das Spiel live gezeigt wird - sei es in voller länge oder in Einblendungen.

Doch keine Angst, Ihr könnt das Spiel auf alle Fälle vom Tipp-Off bis zur letzten Sekunde sehen - und zwar im Livestream. Die ARD bietet einen separaten und zudem kostenlosen Livestream auf sportschau.de an. Diesen findet Ihr auch in der ZDFMediathek, obwohl der Sender heute nicht mit der Live-Berichterstattung an der Reihe ist. Auch Eurosport bietet einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr über den Streamingdienst Joyn abrufen.

Dank einer Kooperation mit Eurosport ist die Olympia-Übertragung auf den Sendern Eurosport1 und Eurosport2 auch auf DAZN zu sehen. Wird auf einem der beiden Sender Deutschland gegen Nigeria live gezeigt, kommt es auch bei DAZN.

Der Streamingdienst ist für Neukunden noch vor ihrer ersten Zahlung kostenlos zu testen. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Monat pro Monat oder einmalig 149,99 Euro.

Basketball: Deutschland vs. Australien bei Olympia 2021 im Liveticker

SPOX bietet auch heute einen Liveticker zu allen Wettbewerben der Olympischen Spiele an. Dort wird auch ausführlich auf das letzte Gruppenspiel der deutschen Basketballer eingegangen.

Hier geht's zum Tagesticker der Olympischen Spiele.

Olympia 2021: Der Kader der deutschen Basketballer