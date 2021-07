Der Start bei den Olympischen Spiele in Tokio ist den amerikanischen Basketballern misslungen. In der Gruppe A ist jedoch noch nichts entschieden. Hier bekommt Ihr eine Übersicht über Tabelle, Ergebnisse und Spielplan der Gruppe A, in der Team USA antritt.

Du willst die Olympischen Spiele täglich gratis im Livestream verfolgen? Dann hol Dir jetzt den DAZN-Probemonat!

Nach der schwachen Vorbereitung für die Olympischen Spiele, in der Team USA gegen Nigeria und Australien gleich zwei Spiele hintereinander verloren hat, ist die Auftaktniederlage in der Gruppe A gegen eine Topnation wie Frankreich am Ende keine so große Überraschung gewesen.

Mit 83:76 verloren Kevin Durant und Co. gegen den Europameister von 2013 - die erste Olympia-Niederlage seit 17 Jahren für das amerikanische Basketballteam. Nichtsdestotrotz ist nach erst einem Spieltag noch alles möglich für das Team von Trainer Gregg Popovich.

© getty Das Team USA verlor zum ersten Mal seit 17 Jahren ein Spiel bei Olympia.

Basketball bei Olympia 2021, Gruppe A mit Team USA: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Mit Team USA kämpfen neben Frankreich auch Tschechien und der Iran um ein Weiterkommen ins Viertelfinale - die zwei bestplatzierten in einer Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. Der Iran, der sein erstes Vorrundenspiel gegen die Tschechen mit 78:84 verloren hat, ist der nächste Gegner der Amerikaner. Die Partie steigt am Mittwoch, den 28. Juli. Gespielt wird um 6.40 deutscher Zeit in der Saitama Super Arena. Am selben Tag steigt dann um 14 Uhr die Partie zwischen Tschechien und Frankreich.

Das dritte und letzte Gruppenspiel bestreiten die Vereinigten Staaten am Samstag um 14 Uhr gegen die Tschechen.

Team USA bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe A

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Sonntag,

25.07.2021 3.00 Uhr Iran Tschechien 78-84 Sonntag,

25.07.2021 14.00 Uhr Frankreich Vereinigte Staaten 83-76 Mittwoch,

28.07.2021 6.40 Uhr Vereinigte Staaten Iran -:- Mittwoch,

28.07.2021 14.00 Uhr Tschechien Frankreich -:- Samstag,

31.07.2021 3.00 Uhr Iran Frankreich -:- Samstag,

31.07.2021 14.00 Uhr Vereinigte Staaten Tschechien -:-

Alle Olympia-Sieger im Basketball: Das einzig wahre Dream Team © getty 1/20 Die Sommerspiele von Tokio beginnen am 23. Juli. Grund genug, um einen Blick zurück auf alle Sieger des Olympischen Basketballturniers zu werfen... © imago 2/20 1936 war Basketball in Berlin erstmals olympisch. Die USA gewannen - mit diesem Ball - im Finale mit 19:8 (!) gegen Kanada © imago 3/20 Auch 1948 (London) hieß der Sieger USA nach einem 65:21-Sieg über Frankreich. Mit von der Partie: Der 2013 verstorbene Hall of Famer Bob Kurland © getty 4/20 Threepeat im Jahre 1952: Mit Clyde Lovelette gab es die nächste Goldmedaille, diesmal in Helsinki. Finalgegner war die Sowjetunion (36:25) © getty 5/20 1956 gab es das Rematch in Melbourne, doch wieder behielten die USA die Oberhand, diesmal mit 89:55. Hinten in der Mitte: Bill Russell © getty 6/20 1960 gab es ein anderes Format ohne Playoffs. Der USA war es egal! Man holte - mit Jerry West und Oscar Robertson - ungeschlagen Gold in Rom © getty 7/20 1964 gab es das Finale USA vs. Sowjetunion zum dritten Mal in Folge - und auch diesmal behielten die Amerikaner mit 73:59 die Oberhand. Mit dabei in Tokio: Joe Caldwell © getty 8/20 Auch 1968 setzte sich die Dominanz des US-Teams fort. Diesmal hieß der Finalgegner allerdings Jugoslawien, das mit 65:50 im Finale (Mexiko City) besiegt wurde. Mit von der Partie: Hall of Famer Spencer Haywood © getty 9/20 1972 war es soweit: Die USA wurden in München entthront. Das Finale ging mit 50:51 gegen die Sowjetunion verloren - die von einem Schiedsrichter-Skandal profitierten. Zweimal war die Zeit schon abgelaufen, bevor die Sowjets den Gamewinner trafen © getty 10/20 1976 dann wieder das gewohnte Bild: Gold für die USA um Mitch Kupchack in Montreal. Der 95:74-Finalsieg gegen Jugoslawien war deutlicher, als es dieses umkämpfte Bild erahnen lässt © getty 11/20 Die Spiele 1980 in Moskau wurden von der USA boykottiert - der Weg für die Konkurrenz war also frei. Im Finale setzte sich Jugoslawien mit 86:77 gegen Italien durch und holte - angeführt von Drazen Dalipagic - Gold © getty 12/20 1984 gab es für die US-Amerikaner ein Heimspiel in Los Angeles. Dieses ließen sie sich nicht nehmen und gewannen das Finale - mit Michael Jordan - mit 96:65 gegen Spanien © getty 13/20 1988 in Seoul verloren die USA im Halbfinale sensationell gegen die Sowjetunion um Arvydas Sabonis . Diese setzte sich im Finale auch mit 76:63 gegen Jugoslawien durch © getty 14/20 1992 wurde in Barcelona das Dream Team um MJ und Magic geboren. Die USA verzückten mit ihrer Dominanz die komplette Sportwelt und gewannen das Finale mit 117:85 gegen Kroatien © getty 15/20 1996 gab's die standesgemäße Titelverteidigung in Atlanta. Das nicht minder prominent besetzte Team um Shaq und Hakeem Olajuwon zerlegte im Finale Jugoslawien (95:69) © getty 16/20 2000 ging es in Sydney zwar nicht mehr ganz so dominant zu, für einen 85:75-Finalsieg über Frankreich reichte es für KG, Gary Payton und Co. aber dennoch © getty 17/20 2004 in Athen gab es die Sensation: Argentinien besiegte im Halbfinale die USA um LeBron James und Allen Iverson und holte sich im Finale gegen Italien Gold. Manu Ginobili kann es kaum fassen © getty 18/20 2008 in Peking rehabilitierten sich die US-Amerikaner und strichen nach einem 118:107-Finalsieg gegen Spanien Gold ein. Mit dabei: Kobe Bryant und LeBron James © getty 19/20 2012 in London gab es im Finale das Rematch gegen Spanien: Doch wieder behielten die USA um Kevin Durant (30 Punkte) mit 107:100 die Oberhand © getty 20/20 In Rio de Janeiro feierte Carmelo Anthony schließlich den Gewinn seiner dritten Goldmedaille. 2016 gewann Team USA gegen Serbien mehr als deutlich mit 96:66

Team USA bei Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe A

Die beiden Siegermannschaften am ersten Spieltag, Frankreich und Tschechien, führen die Tabelle mit jeweils zwei Punkten an. Wegen der um einen Korb besseren Differenz sind die Franzosen aktuell auf Platz eins. Die Amerikaner sind im Umkehrschluss das Tabellenschlusslicht.

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Körbe Diff. Punkte 1. Frankreich 1 1 0 83:76 +7 2 2. Tschechien 1 1 0 84:78 +6 2 3. Iran 1 0 1 78:84 -6 1 4. Vereinigte Staaten 1 0 1 76:83 -7 1

Olympia 2021: Der Kader von Team USA

Auch bei den Olympischen Spielen 2021 ist das Team USA vollgespickt mit Superstars aus der NBA. Mit Devin Booker, Khris Middleton und Jrue Holiday sind zudem sogar drei Spieler in Japan mit dabei, die vor einer Woche in den NBA-Finals zwischen den Milwaukee Bucks und den Phoenix Suns noch um die Meisterschaft gespielt hatten. Zu den weiteren Stars zählen unter anderem Kevin Durant von den Brooklyn Nets und Damian Lillard von den Portland Trail Blazers.