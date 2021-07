Die Olympischen Spiele 2021 steigen in diesem Jahr vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio. In 339 Wettbewerben werden dabei insgesamt 1017 Medaillen verliehen. Doch was ist eine Medaille wert? Wir sagen es Euch!

Die Olympischen Spiele live sehen? Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Olympia 2021: Woraus bestehen die Medaillen?

Wie üblich wird es auch bei Olympia 2021 Medaillen in drei verschiedenen Varianten geben - Gold, Silber und Bronze. Alle Medaillen haben einen Durchmesser von 85 Millimetern.

Dabei ist die legendäre Goldmedaille keinesfalls aus reinem Gold. Laut dem Designer ist die Goldmedaille in Wirklichkeit eine 550 Gramm schwere Silbermedaille mit einem circa sechs Gramm schweren Goldüberzug.

Die Silbermedaille besteht aus 550 Gramm Silber, die Bronzemedaille aus einer Mischung aus 95 Prozent Kupfer und fünf Prozent Zink, die insgesamt 450 Gramm wiegt.

Das Schöne: Alle Medaillen sind ausschließlich aus Metallen hergestellt, die aus alten Elektrogeräten wie beispielsweise Smartphones und Computern gewonnen wurden. Das wurde durch eine 2017 gestartete Kampagne möglich, die alle Japaner*innen dazu aufrief, nicht mehr benötigte Elektrogeräte zu spenden.

Olympia 2021: Wie viel ist eine Medaille wert?

Um den reinen Materialpreis der Medaillen zu errechnen, kann man sich einfach die aktuellen Preise für Gold, Silber und Kupfer/Zink zu Gemüte führen.

Aktuell ist ein Gramm Gold rund 50 Euro wert, ein Gramm Silber rund 0,70 Euro, ein Gramm Kupfer 0,0079 EUR und ein Gramm Zink 0,0025 EUR.

Dadurch kommt die Goldmedaille mit einem 550 Gramm schweren Silberkern und einem sechs Gramm schweren Goldüberzug auf einen Preis von 685 Euro.

Die Silbermedaille kommt auf einen Wert von 385 Euro, während die Bronzemedaille dagegen nur bei einem reinen Materialwert von rund 3,50 Euro anzusiedeln ist.

Das letzte Mal, dass reine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen überreicht wurden, war im Jahr 1912. Damals war die Medaille mit einem Durchmesser von 34 Millimetern jedoch deutlich kleiner als heutige Exemplare.

Olympia 2021: So viel ist eine Medaille wert

Medaille Materialwert Gold 685 Euro Silber 385 Euro Bronze Ca. 3,50 Euro

© getty Die Medaillen der Olympischen Spiele in Tokio.

Olympia 2021: Für wie viel können Medaillen verkauft werden?

Der tatsächliche Preis, den Medaillen bei Auktionen einbringen können, liegt jedoch weit über dem Materialwert. Laut eines Berichts von Money im Jahr 2018 werden Goldmedaillen bei Auktionen für 15.000 bis 45.000 Euro versteigert.

Bronzemedaillen sind dagegen schon ab 4000 Euro zu ergattern.

Allerdings gibt es auch krasser Ausreißer nach oben. 2013 erstand Ron Burkle, Co-Besitzer des NHL-Teams Pittsburgh Penguins, eine der vier Goldmedaillen des afroamerikanischen Sprinters Jesse Owens, der die Olympischen Spiele 1936 in Berlin dominiert hatte, für 1,07 Millionen Euro.

Die Owens-Festspiele in Berlin 1936: Haltung zeigen wie der Bruder Jesse © imago images / ZUMA Press/Keystone 1/15 Am 3. August 1936 begannen die Owens-Festspiele in Berlin. Die Olympischen Spiele sollten in Nazi-Deutschland eigentlich die Überlegenheit der arischen Rasse feiern. Stattdessen wurde der schwarze US-Amerikaner Jesse Owens zum Star. Ein Rückblick. © imago images / United Archives 2/15 Insgesamt vier Gold-Medaillen gewann der damals 23-Jährige aus Alabama in Berlin. Er war damit der erfolgreichste Athlet der Spiele 1936. Und so wurde er zur Legende und zu einer wichtigen Symbolfigur der schwarzen Community. © imago images / ZUMA Press/Keystone 3/15 Alles begann an besagtem 3. August. In 10,3 Sekunden lief Owens über die 100 Meter zu, olympischen Rekord. Einen Tag später folgte die Goldmedaille im Weitsprung. Dabei entwickelte sich scheinbar eine Freundschaft mit Luz Long. © imago images / Colorsport 4/15 Long trat für das NS-Regime an und war Owens' Konkurrent im Springen um Gold. Die beiden verstanden sich jedoch gut, Long war Owens' erster Gratulant. "Es kostete ihn viel Mut, sich vor den Augen Hitlers mit mir anzufreunden", sagte Owens später. © imago images / ZUMA Press/Keystone 5/15 Am 5. August folgte die dritte Goldmedaille – diesmal im 200-Meter-Lauf. Owens lief erneut olympischen Rekord. Vier Tage später stellte er mit der 4x100-Meter-Staffel sogar einen neuen Weltrekord auf – und holte sich Gold Nummer vier. © imago images / Schöning 6/15 Owens wurde mit der Sportler-des-Jahres-Auszeichnung der Associated Press gekürt. Im Olympiastadion wurden Gedenktafeln mit allen Siegern der Spiele 1936 angebracht. Owens besuchte sie 15 Jahre nach seinem Erfolg. © imago images / United Archives International 7/15 In der Zwischenzeit betrieb er seine eigene Reinigungsfirma in Chicago. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1954. 1955 ernannte ihn Dwight D. Eisenhower zum Botschafter des Sports, woraufhin Owens um den Globus geschickt wurde. © imago images / Sven Simon 8/15 Unter anderem hatte Owens 1969 die Ehre, den ersten Spatenstich für den Bau des Münchner Olympiaparks auszuführen. Auch bei den Spielen in Montreal 1976 war er noch als Botschafter aktiv. © imago images / Ferdi Hartung 9/15 Am 31. März 1980 starb Owens im Alter von nur 66 Jahren. Über 35 Jahre lang war der Leichtathletik-Star Kettenraucher und erlag in Tucson in Arizona einem Lungenkrebs. © imago images / Everett Collection 10/15 Zwei Monate zuvor begannen die Dreharbeiten für die Paramount-Dokumentation "The Jesse Owens Story". Im Bild: Schauspieler Dorian Harewood als Jesse Owens. 2016 erschien außerdem der Spielfilm "Race" (in Deutschland: "Zeit für Legenden") in den Kinos. © imago images / Camera 4 11/15 1984 wurde in Berlin die Jesse-Owens-Allee eingeweiht – eine Straße in der Nähe des Olympiastadions. Hier posiert Chris Owens unter dem Straßenschild, das nach seinem Großonkel benannt wurde. © imago images / Meike Engels 12/15 Es gibt auch ein Jesse-Owens-Haus in Berlin. Dort war der Gold-Held aus Alabama während der Spiele untergebracht. Es wurde an Ort und Stelle im ehemaligen Olympiadorf rekonstruiert. © imago images / Norbert Schmidt 13/15 Selbst seine damals getragenen Schuhe von adidas sind im IOC-Museum in Lausanne ausgestellt. © imago images / Future Image 14/15 Noch heute, 84 Jahre danach, werden die Owens-Festspiele in Berlin mit ihrer Symbolwirkung gegen Rassismus gefeiert. 2017 veröffentlichte der Berliner Rapper Megaloh zusammen mit seinem Produzenten Ghanaian Stallion und Musa den Song "Jesse Owens". © imago images / United Archives International 15/15 Im Refrain heißt es darin: "Ich steiger’ meine Leistung wie der Bruder Jesse Owens. Ich zeige meine Haltung wie der Bruder Jesse Owens."

Olympia: Die Olympischen Sportarten und Disziplinen