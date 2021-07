Die Olympischen Spiele in Tokio starten am 23. Juli mit der Eröffnungsfeier und enden am 8. August mit den letzten Entscheidungen. Wer Olympia 2021 live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Olympia 2021 in Tokio live im TV und Livestream?

Wie gewohnt sind die wichtigsten Ereignisse der Olympischen Spiele live in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen, gleiches gilt auch für Österreich und die Schweiz.

Wer zeigt / überträgt Olympia 2021 in Tokio im Free-TV?

ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele in Tokio und wechseln sich jeden Tag ab. Aufgrund der Zeitverschiebung (Tokio ist sieben Stunden vor MEZ) starten die Übertragungen jeweils in der Nacht, zumeist zwischen 0 Uhr und 1 Uhr.

Olympia rund um die Uhr gibt es dagegen bei Eurosport1. Der Spartensender führt zunächst mit längeren Sessions oder kompletten Spielen durch die Nacht und starten dann ab Morgen die sogenannte Medal Zone, die zu allen wichtigen Entscheidungen live schaltet.

Wer zeigt / überträgt Olympia 2021: So teilen ARD und ZDF die Rechte auf

TV-Termine für Olympia 2021 Uhrzeit Sender 22. Juli 2021 10.15 - 17 Uhr ARD 23. Juli 2021 12.10 - 17 Uhr ZDF 24. Juli 2021 1.30 - 17 Uhr ZDF 25. Juli 2021 1.05 - 17 Uhr ARD 26. Juli 2021 23.15 - 17 Uhr ZDF 27. Juli 2021 0.10 - 17 Uhr ARD 28. Juli 2021 1.30 - 17 Uhr ZDF 29. Juli 2021 0.50 - 17 Uhr ARD 30. Juli 2021 1.10 - 17 Uhr ZDF 31. Juli 2021 23.55 - 17 Uhr ARD 1. August 2021 1.15 - 17 Uhr ZDF 2. August 2021 2.10 - 17 Uhr ARD 3. August 2021 1.35 - 17 Uhr ZDF 4. August 2021 0.55 - 17 Uhr ARD 5. August 2021 0.45 - 17 Uhr ZDF 6. August 2021 1.05 - 17 Uhr ARD 7. August 2021 23.45 - 17 Uhr ZDF 8. August 2021 23.55 - 17 Uhr ARD

Wer zeigt / überträgt Olympia 2021 in Tokio im Livestream?

Livestreams zu Olympia wird es en masse geben. ARD und ZDF wollen pro Übertragungstag bis zu zehn Livestreams parallel auf ihren Webseiten zur Verfügung stellen. Diese sind natürlich allesamt kostenfrei.

Der Eurosport-Livestream ist dagegen kostenpflichtig und über verschiedene Plattformen abrufbar.

Eurosport selbst bietet den Eurosport-Player für 6,99 Euro im Monat an, der alle Livestreams des Senders umfasst. Darüber hinaus sind Eurosport1 und Eurosport2 auch via DAZN zu sehen, dort kostet der Dienst nach dem kostenfreien Probemonat 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Eine weitere Möglichkeit ist Joyn PLUS+, dort sind für 6,99 Euro im Monat mehrere Streams abrufbar.

Wer zeigt / überträgt Olympia 2021 in Österreich und der Schweiz?

In Österreich liegen die Rechte für die Spiele beim ORF, der via ORF 1, ORF SPORT+ und Livestream überträgt.

In der Schweiz überträgt SRF einen Großteil der Live-Events und bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an.

© getty Vor dieser Kulisse werden die Medaillen im Surfen vergeben.

Olympia: Die Olympischen Sportarten und Disziplinen

Mit Karate, Speedklettern, Surfen und Skateboarding feiern gleich vier Sportarten ihr Olympia-Debüt. Base- und Softball gibt zudem sein Comeback, nachdem es 2008 in Peking bereits olympisch war.