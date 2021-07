Olympia 2021 live am Mittwoch: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Fußball, Basketball, Handball - Team Deutschland ist am heutigen Mittwoch wieder als Mannschaft in den Ballsportarten bei Olympia 2021 in Tokio gefragt. Hier findet Ihr gesammelt alle Informationen zum heutigen Zeitplan, den Sportarten, Medaillenentscheidungen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Olympia 2021 live am Mittwoch: Zeitplan und Sportarten

Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio werden seit bereits einer Woche Wettkämpfe ausgetragen, mittlerweile ist das Programm vollgepackt. Insgesamt werden heute jeweils 36 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben.

Da Tokio unserer Zeitzone in Mitteleuropa sieben Stunden voraus ist, muss man als Olympia-Fan in diesem Jahr häufig auch ein Frühaufsteher oder eine Frühaufsteherin sein. Die Wettkämpfe im Surfen starten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bereits um 1 Uhr deutscher Zeit.

Olympia 2021: Die Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen am Mittwoch

Aus deutscher Sicht gilt es am Mittwoch unter anderem die Medaillenentscheidung im Dressurreiten zu beobachten. Bei den vergangenen Olympischen Spielen ging die Goldmedaille in dieser Disziplin häufig nach Deutschland.

Sportart Anzahl der Wettkämpfe Medaillenentscheidungen Uhrzeit (MEZ) 3x3-Basketball 8 4 ab 10.30 Badminton 27 0 ab 2.00 Baseball 1 0 5.00 Basketball 4 0 ab 3.00 Beachvolleyball 9 0 ab 2.00 Bogenschießen 30 0 ab 2.30 Boxen 28 0 ab 4.00 Fechten 10 2 ab 3.00 Fußball 8 0 ab 10.00 Gewichtheben 2 2 ab 6.50 Handball 6 0 ab 2.00 Hockey 8 0 ab 2.30 Judo 42 6 ab 4.06 Kanuslalom 4 0 ab 6.00 Kunstturnen 1 1 12.15 Radsport Straße 2 2 ab 4.30 Reitsport 1 1 10.30 Rudern 22 6 ab 1.10 Rugby 10 2 ab 2.30 Schießen 2 0 ab 2.00 Schwimmen 34 5 ab 3.30 Segeln 21 0 ab 5.00 Surfen 4 4 ab 1.00 Tennis 4 0 ab 4.00 Tischtennis 2 0 ab 3.00 Volleyball 6 0 ab 2.00 Wasserball 4 0 ab 7.00 Wasserspringen 1 1 8.00

Olympia 2021 live am Mittwoch: Übertragung im TV und Livestream

Seit dem ersten Montag während Olympia 2021 wechseln sich ARD und ZDF täglich mit der Übertragung der Spiele in Tokio ab. Am Mittwoch ist das ZDF wieder an der Reihe und liefert bereits ab 1.30 Uhr Livebilder aus Japan, Sendeschluss bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern im frei empfänglichen Fernsehen ist jeweils 17 Uhr. Das ZDF bietet auch am Mittwoch wieder einen Livestream an.

Ebenfalls im Free-TV zu sehen ist die Berichterstattung von Eurosport, wo ihr ebenfalls einen Großteil aller olympischen Wettkämpfe verfolgen könnt. Der Livestream des Sportsenders ist jedoch kostenpflichtig.

Das können DAZN-Kunden wiederum ganz einfach umgehen: Dank einer Kooperation mit Eurosport ist auf DAZN sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 als feste Sender rund um die Uhr zu sehen - komplett ohne zusätzliche Kosten.

Neben Olympia 2021 erwartet euch dort außerdem internationaler Spitzenfußball aus vier der fünf europäischen Topligen, Boxen, UFC, WWE, Wintersport, Motorsport, Radsport, Rugby, US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB), sowie Beachvolleyball, eSports, Darts, Schach, Basketball, Sportangeln und noch vieles mehr!

Das gesamte Angebot könnt Ihr für 14,99 Euro monatlich sehen, oder Ihr entscheidet euch direkt für das günstigere Jahresabonnement (149,99 Euro für 12 Monate). In jedem Fall könnt Ihr DAZN erstmal einen Monat kostenlos testen!

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

