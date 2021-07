Olympia 2021: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute ist es so weit! Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio steht bevor und Ihr bekommt hier alle Informationen, wie Ihr die Zeremonien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Olympia 2021: Gab es einen Fackellauf in Japan?

Der traditionelle Fackellauf im Vorlauf der Olympischen Spiele ist dieses Jahr nicht gänzlich ausgefallen, aufgrund der Coronapandemie gab es jedoch viele Einschränkungen. Anders als gewöhnlich war die Fackel nicht auf öffentlichen Straßen sehen, es gab nur private Zeremonien für die vorgesehenen Fackelläufer.

Der Lauf startete bereits am 25. März in der J-Village in der Präfektur Fukushima und soll der Tradition nach mit dem Entzünden des Olympischen Kessels beendet werden. Damit beginnen gleichzeitig die Olympischen Spiele.

Olympia 2021: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio heute live im TV und Livestream

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio beginnt um 20 Uhr Ortszeit, womit sie in Deutschland um 13 Uhr live zu sehen ist.

Für die Übertragung sorgt heute das ZDF, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 12.10 Uhr. Sendeschluss der Übertragungen zu Olympia durch die öffentlich-rechtlichen Sender wird vom Start bis zum Ende der Wettbewerbe um 17 Uhr sein. Ihr könnt die Eröffnungsfeier heute auch im Livestream des ZDF sehen.

Auch Eurosport überträgt einen Großteil der Olympischen Spiele live, darunter auch die heutige Eröffnungsfeier. Eurosport bietet ebenfalls einen Livestream an, der jedoch kostenpflichtig ist.

Das gilt jedoch nicht für DAZN-Kunden, die Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr ohne zusätzliche Kosten und ohne Aufwand als feste Sender abrufen können und so die Olympischen Spiele live verfolgen können.

Für 14,99 Euro monatlich seht Ihr dort das komplette Programm, mit dem Jahresabonnement für 149,99 Euro spart Ihr sogar zwei ganze Monatsraten. In jedem Fall könnt Ihr DAZN erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

Olympia 2021: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio auch im SPOX-Liveticker verfolgen, auch auf diesem Weg verpasst Ihr keine wichtige Informationen rund um das Spektakel!

Hier entlang zum Liveticker der Eröffnungsfeier in Tokio.

