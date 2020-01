Wann die Olympischen Spiele 2020 in Tokio stattfinden und alles Weitere, was Ihr über die Olympiade wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach 1964 finden die Olympischen Spiele 2020 bereits zum zweiten Mal in Tokio statt.

Wann finden die Olympischen Spiele 2020 statt?

Die Olympischen Spiele finden vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in Tokio statt. Die Eröffnungsfeier wird am Freitag, 24. Juli 2020, um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) in der japanischen Hauptstadt im Olympiastadion, das 80.000 Zuschauern Platz bietet, abgehalten. Bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier starten die Frauen Softball- und Fußballturniere.

© getty

Wann werden die ersten Medaillen vergeben?

Gold für Deutschland! Das wollen nicht nur die Sportler, sondern auch die Fans im Sommer wieder möglichst oft hören.

Die ersten Medaillen werden bereits am 25. Juli 2020 im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen und auf dem Rad im Männer-Straßenrennen vergeben.

Bei der vergangenen Olympiade 2016 in Rio de Janeiro konnten die Deutschen in diesen Disziplinen leider keine Medaillen abräumen.

Wer wird der Nachfolger von Usain Bolt?

Eines der Highlights jeder Olympiade ist das Finale des 100-Meter-Rennens der Männer: In Tokio findet das Finale am 2. August statt, dann wird sich zeigen, wer in die Fußstapfen von Usain Bolt tritt. Der Jamaikaner war in den letzten Jahren bis zu seinem Rücktritt 2017 nicht zu bezwingen. 2016 in Rio de Janeiro gelang ihm der Gold-Hattrick (2008, 2012, 2016).

© getty

Als mögliche Nachfolger werden die beiden US-Amerikaner Christian Coleman und Noah Lyles gehandelt.

Wer gewinnt das Fußball-Finale der Männer?

Deutschland gegen Brasilien hieß das Finale bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Nachdem Max Meyer kurz vor Ende der regulären Spielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer für Deutschland erzielte, setzten sich die Südamerikaner um Superstar Neymar am Ende mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen die von Horst Hrubesch trainierte DFB-Auswahl durch.

© getty

Olympia 2020: Zahlen und Fakten zu den Sommerspielen in Tokio

Zwei Wochen nach der Eröffnung finden die Sommerspiele ihren Abschluss. Am Sonntag, 9. August 2020, steigen im Olympiastadion in Tokio ab 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) die Feierlichkeiten.

Austragungsort: Tokio Stadion: Olympiastadion Tokio Eröffnungsfeier: 24. Juli 2020 (geplant) Schlussfeier: 9. August 2020 (geplant) Disziplinen: 51 (33 Sportarten) Wettkämpfe: 339

Wie viele Wettbewerbe gibt es 2020?

Insgesamt werden 339 Wettbewerbe in 33 Sportarten/51 Disziplinen ausgetragen (165 für Männer, 156 für Frauen, zwölf Mixed- und sechs offene Wettbewerbe). Somit sind es fünf Sportarten/neun Disziplinen und 33 Wettkämpfe mehr als 2016 in Rio de Janeiro.

Wie viele Medaillen gibt es in Tokio zu gewinnen?

Bronze, Silber oder Gold? Insgesamt gibt es 2020 in Tokio 1.017 Medaillen in den 339 Wettbewerben zu gewinnen. Damit sind es 99 mehr als noch bei den Spielen in Rio de Janeiro.