"Ich hatte einen Riesenspaß": Lindsey Vonn nach Comeback-Rennen bestens gelaunt

Lindsay Vonn: Comeback nach fast fünf Jahren

Ihr bislang letztes Rennen hatte Vonn im Februar 2019 in Are bestritten, es war die WM-Abfahrt, sie gewann Bronze. Seit April nun hat sie rechts ein künstliches Kniegelenk, ihr seitdem angestrebtes Comeback wird von großer Skepsis begleitet, Vonn habe einen "Vollschuss", sagte etwa Franz Klammer, Olympiasieger von 1976. Aber: Die Amerikanerin lässt sich nicht beirren. In den Weltcup will sie am 21. Dezember in St. Moritz zurückkehren.

Auf dem Weg zum Comeback in der ersten Liga war ein Start in Copper Mountain für Vonn unabdingbar. Ohne sogenannte FIS-Punkte dürfte sie im Schweizer Nobel-Skiort nicht starten. "Jetzt habe ich die FIS-Punkte, um beim Weltcup mitzufahren", verkündete sie stolz. Und bis dahin solle sich keiner Gedanken machen: "Ich teste immer noch Ausrüstung und komme wieder in Schwung."