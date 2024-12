"Die Ansprüche sind viel höher": Debakel für deutsche Biathlon-Männer bei erstem Einzelrennen

Norweger machen Podium unter sich aus

Die norwegische Mannschaft machte derweil da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hatte. In einem engen Fernduell behielt Strömsheim (0) gegen Dominator Johannes Thingnes Bö (1) um drei Sekunden die Oberhand. Platz drei ging an Landsmann Sturla Holm Lägreid (0/+24,2 Sekunden).

Im verkürzten Einzel waren die Stars erst deutlich später als in den vergangenen Jahren gestartet. Der Weltverband IBU hatte vor der Saison bekannt gegeben, dass die Top 15 des Gesamtweltcups in den Einzel- und Sprintrennen höhere Startnummern erhalten.

Während sich die IBU damit spannende Wettkämpfe bis zum Schluss verspricht, befürchten die Athleten Nachteile bei den Streckenbedingungen. Bei leichten Minusgraden und festem Untergrund in Finnland bestätigte sich diese Sorge aber zumindest beim ersten Testlauf nicht.

Am Mittwoch steht auch das verkürzte Einzel für die Frauen auf dem Programm. Hier müssen 12,5 Kilometer gelaufen werden. Am Freitag eröffnen die Männer das zweite Wochenende in Kontiolahti mit dem ersten Sprint des Jahres (jeweils 16.20 Uhr/ARD und Eurosport).