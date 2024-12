Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream?

Wer beim Spektakel in den Vereinigten Staaten live mit dabei sein möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Eurosport bietet das Rennen sowohl im Free-TV auf dem Sender Eurosport 1 als auch im kostenpflichtigen Livestream bei discovery+ und über eine Kooperation auch bei DAZN an. Was den Livestream bei DAZN betrifft, wird dieser mit allen Abo-Paketen freigeschaltet - also sowohl mit DAZN Unlimited als auch mit DAZN Super Sports und DAZN World.

Kostenlos ist dagegen der Livestream der Abfahrt bei sportschau.de.