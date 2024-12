Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Sprint der Herren in Kontiolahti im TV und Livestream?

Wie gewohnt gibt es auch in dieser Saison wieder zahlreiche Anlaufstellen, um Wintersport live zu sehen. Eine davon sind die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die sich abwechseln. Heute ist ersterer Sender am Start, um 16.10 Uhr geht es im Free-TV und im Liveticker über ARD-Mediathek und sportschau.de los. Christian Dexne und Jens Jörg Rieck sind als Reporter am Start.

Auch Eurosport ist dabei, hier geht es sogar schon um 16.05 Uhr los. Das lineare Programm auf Eurosport 1 ist gratis, für den Livestream über discovery+ müsst Ihr zahlen. Diese Kosten könnt Ihr Euch sparen, solltet Ihr bereits irgendein DAZN-Abo besitzen. Dort sind die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 mehrkostenfrei inbegriffen.