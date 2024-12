Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Massenstart der Herren und Frauen in Kontiolahti im TV und Livestream?

Der erste Stopp der Biathlon-Saison 2024/25 ist der Weltcup in Kontiolahti. Am 30. November ging es dort los, am heutigen Sonntag, dem 8. Dezember, werden die letzten beiden der zehn dort ausgetragenen Rennen steigen. Freuen dürft Ihr Euch auf die Massenstarts der Männer (15 km) und Frauen (12,5 km), die um 14.30 Uhr bzw. 17.10 Uhr beginnen.

Biathlon, Weltcup in Kontiolahti: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event Sa., 30. November 13.15 Uhr Single-Mixed-Staffel Sa., 30. November 15.45 Uhr Mixed-Staffel So., 1. Dezember 13.45 Uhr Staffel der Männer 4 x 7,5 km So., 1. Dezember 17.25 Uhr Staffel der Frauen 4 x 6 km Di., 3. Dezember 16.20 Uhr Einzel der Männer (kurz) 15 km Mi., 4. Dezember 16.20 Uhr Einzel der Frauen (kurz) 12,5 km Fr., 6. Dezember 16.20 Uhr Sprint der Männer 10 km Sa., 7. Dezember 17.10 Uhr Sprint der Frauen 7,5 km So., 8. Dezember 14.30 Uhr Massenstart der Männer 15 km So., 8. Dezember 17.10 Uhr Massenstart der Frauen 12,5 km

Wer im TV und Livestream zuständig ist? SPOX klärt auf!