"Bringt mich nicht weiter, wenn ich spekuliere": Marcel Hirscher ohne Erwartungen vor Comeback in Sölden

Mikaela Shiffrin: Kilde "inspiriert mich"

Skikönigin Mikaela Shiffrin hat vor ihrem Start in die Weltcup-Saison am Samstag (10.00/13.00 Uhr) beim Riesenslalom im österreichischen Sölden ein Loblied auf ihren Verlobten Aleksander Aamodt Kilde gesungen: Der Norweger, im Januar in Wengen schwer gestürzt, muss sich demnächst einer sechsten Operation an seiner Schulter unterziehen und wird in der kommenden Saison nicht an den Start gehen.

"Es war ein Sommer voller Höhen und Tiefen, da Aleks weiter mit den Verletzungen nach seinem schrecklichen Unfall zu kämpfen hat", berichtete Shiffrin, die unter anderem einen sechsten Sieg im Gesamtweltcup anstrebt und ihren Rekord von 97 Siegen weiter ausbauen kann. Sie betonte aber: "Ich bin so inspiriert von seinem Tatendrang und seiner positiven Einstellung. Ich bin einfach unglaublich dankbar, ihn in meinem Leben zu haben."

Sie gehe davon aus, ergänzte Shiffrin, dass Kilde sie bei dem ein oder anderen Rennen besuchen werde. Wichtiger aber sei ihr, "ihn abseits der Rennen zu sehen" und sich dann nicht mit dem Skifahren beschäftigen zu müssen. Kilde wohnt im österreichischen Innsbruck.