Horrordiagnose für deutschen Ski-Star: "Die härteste Zeit meines Lebens"

Schwaiger "permanent krank" - Jocher auf dem Weg der Besserung

Vorerst aber geht nichts bei Sander. "Das ist ein riesiger Albtraum", sagte Cheftrainer Christian Schwaiger über die Probleme des Routiniers, "medizinisch haben wir keine Lösung, wir haben wir alles versucht, er auch - aber bis jetzt: keine Lösung. Wir suchen im Dunkeln das Licht."

Dies gilt auch für Alexander Schmid. Der Parallel-Weltmeister sei seit Januar "permanent krank", berichtete Schwaiger: "Er kann immerhin trainieren, aber wir sind weit weg davon, dass man sagen kann, er ist voll belastbar."

Schmid soll am Sonntag beim Riesenslalom in Sölden an den Start gehen, ein wenig mehr Zeit bis zu seinem ersten Einsatz hat Abfahrer Simon Jocher (28). Der Hoffnungsträger in der alpinen Königsdiziplin erlitt am 16. August beim Training Ushuaia/Argentinien einen Bandscheibenvorfall "und war seitdem nicht mehr auf Ski", wie Schwaiger mitteilte. Immerhin sei Jocher wieder so weit hergestellt, dass er demnächst zum Training der Abfahrer in die USA reisen kann.