Ski Alpin, Kalender Saison 2024/25: Warum finden an diesem Wochenende keine Rennen statt?

Der Grund, warum die Athletinnen und Athleten an diesem Wochenende nicht um Weltcuppunkte fahren, hat mit dem Weltcup von Zermatt/Cervinia in der Schweiz zu tun, der eigentlich nach dem Auftakt in Sölden dran wäre. Da in den vergangenen Jahren von acht geplanten Rennen auf dem Matterhorn in Zermatt witterungsbedingt keines zustande kam, hatte man sich entschieden, diesen Weltcup in der Saison 2024/25 nicht mehr auszutragen. Zu diesem Entschluss waren die Organisatoren und die FIS bereits im Frühjahr gekommen.

"Auch wenn organisatorisch alles auf grün gestellt wäre, sind übergeordnet rund um den künftigen Weltcup-Kalender derzeit so viele Grundsatzfragen offen, dass wir im Dialog mit allen Stakeholdern nach sorgfältigem Abwägen zum Entschluss gekommen sind, das Matterhorn Speed Opening zu sistieren", wurde Diego Züger, Geschäftsführer bei Swiss-Ski, zitiert.

Fortgesetzt wird der Ski-Weltcup erst am 16. November, wenn in Levi der Slalom der Frauen über die Bühne geht. Die Männer sind am Tag darauf gefragt.