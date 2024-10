Biathlon, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup, Übertragung im Free-TV und Livestream

Biathlon, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup

Die Weltcup-Saison 2024/25 beginnt am 30. November im finnischen Kontiolahti. Die letzten Rennen gehen am 23. März 2025 am Holmenkollen in Oslo über die Bühne.

Insgesamt werden in dieser Saison 58 Rennen an neun Standorten ausgetragen. Für Frauen und Männer gibt es jeweils 21 Einzelrennen und fünf Staffelrennen sowie sechs Mixed-Rennen.

Mit Kontiolahti, Annecy (Frankreich) und Pokljuka (Slowenien) kehren drei traditionelle Biathlon-Standorte in den Weltcup-Kalender zurück. Dafür gibt es im Vergleich zur vergangenen Saison keine Rennen in Östersund (Schweden), Soldier Hollow (USA) und Canmore (Kanada). In Deutschland macht der Weltcup in Oberhof und Ruhpolding Station.

Vom 12. bis 23. März 2025 wird in Lenzerheide (Schweiz) um WM-Medaillen gelaufen und geschossen.

In der Saison 2023/24 gewannen Lisa Vitozzi (Italien) und Johannes Thingnes Bö (Norwegen) den Gesamt-Weltcup. Beste Deutsche waren Vanessa Voigt (8.) und Johannes Kühn (12.).