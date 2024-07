"Wirklich krass": Zungen-Transplantation nach Horrorverletzung bei deutscher Biathletin

"100 Tage nach meinem Unfall in Galtür, inklusive Kieferbruch, Zungen-Transplantation, Jochbeinbruch und mehrerer hässlicher Zähne, wieder in Innsbruck, dem Ort meiner OP zu sein und an einer Startlinie stehen zu können, war emotional wirklich krass. Oft sind mir vor Dankbarkeit einfach die Tränen gekommen", schrieb die 26-Jährige bei Instagram zu einem Foto, welches sie beim Stubai Ultratrail in den Alpen zeigt.

"Ehrlicherweise war ich mir lange nicht sicher, ob ich wieder Sport machen kann. Offensichtlich hat mein Körper es aber geschafft, alles gut zu reparieren, auch wenn natürlich trotzdem nicht jeder Tag gleich ist und ich oft müder bin als vor dem Unfall", ergänzte Frühwirt. Das Rennen konnte sie zwar nicht beenden, dennoch sei es der "stolzeste DNF" (did not finish; Anm. d. Red.) ihrer Karriere gewesen.