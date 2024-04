Nicht für Österreich! Sensationelles Comeback von Ski-Legende Marcel Hirscher steht bevor

"Natürlich bedauern wir seine Entscheidung, einen Nationenwechsel zur Niederländischen Skivereinigung zu beantragen, sehr", sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer.

Der Verband habe dem Wechsel allerdings aufgrund der großen Verdienste von Hirscher zugestimmt. "Marcel hat für den Skisport und für den ÖSV Enormes geleistet", sagte Scherer.

Hirscher hat alles gewonnen, was es im alpinen Skisport zu gewinnen gibt und Rekorde in Serie aufgestellt. Er gewann 67-mal im Weltcup, zweimal Olympia-Gold und ist mit sieben Titeln sowie vier Silbermedaillen der erfolgreichste WM-Teilnehmer der Geschichte. In Österreich war er sechsmal "Sportler des Jahres".

Seit seinem Rücktritt ist Hirscher unternehmerisch tätig. Im September 2021 präsentierte er seine eigene Ski-Marke ("Van Deer"), auf der sein einstiger Konkurrent Henrik Kristoffersen (Norwegen) unterwegs ist.