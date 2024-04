Biathlon: Ehemaliger IBU-Präsident wegen schwerer Korruption zu Haft verurteilt

Anders Besseberg, ehemaliger Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU (1993 bis 2018), ist in seiner norwegischen Heimat wegen schwerer Korruption zu drei Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Der Richter am Bezirksgericht Buskerud befand den 78-Jährigen in neun von zehn Anklagepunkten im Zeitraum von 2009 bis 2018 für schuldig.

