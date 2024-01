Zweischanzentournee: Weltmeisterin Katharina Schmid bei erstem Neujahrsspringen der Frauen in Oberstdorf chancenlos

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat auch bei ihrem Heimspiel zum Abschluss der "Zweischanzentournee" ein Spitzenergebnis deutlich verpasst. Beim ersten Neujahrsspringen der Frauen in Oberstdorf kam die 27-Jährige in ihrer Heimatgemeinde beim Sieg der Österreicherin Eva Pinkelnig nicht über Platz 16 hinaus.

Den Gesamtsieg bei der Premiere des Two Nights Tournament sicherte sich die Slowenin Nika Prevc, die den Auftaktwettbewerb in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, mit Rang fünf. Keine deutsche Springerin landete unter den Top 10 des TNT-Klassements.

"Es hat sich nicht so geil angefühlt", sagte Schmid im ZDF, nachdem die dreifache Titelträgerin der WM 2023 in Planica erneut unter ihren großen Möglichkeiten geblieben war: "Es fehlt mir die Selbstverständlichkeit. Es geht in die richtige Richtung, es ist aber zäh."

Schmid flog am Schattenberg auf 120,0 und 113,5 m, mit 236,0 Punkten war sie hinter Agnes Reisch (Isny) auf Platz elf und Selina Freitag (Aue) auf Platz 13 nur die drittbeste Deutsche. Von den allerbesten Springerinnen trennten Schmid am Montag viele Meter.