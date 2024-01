Chaos-Rennen in Cortina: Mikaela Shiffrin und Corinne Suter nach Stürzen wohl schwer verletzt

Der Skizirkus fordert die nächsten prominenten Sturzopfer: Mikaela Shiffrin und Corinne Suter verletzen sich bei der Abfahrt wohl schwer am Knie.

Mikaela Shiffrin humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zum Rettungshubschrauber. Ihre Stöcke hatte die Ski-Königin zu Krücken umfunktioniert, um das offensichtlich schwer lädierte linke Knie zu entlasten. Die beste Skifahrerin der Geschichte ist das nächste prominente Sturzopfer in dieser Seuchensaison - und in einem völlig chaotischen Rennen in Cortina d'Ampezzo nicht das einzige.

Immerhin: Die erste Diagnose im Krankenhaus brachte vorsichtige Entwarnung. Zumindest die Kreuzbänder, teilte der Weltverband FIS mit, "scheinen intakt". Wie Shiffrin erwischte es nach dem Sprung vor einer Linkskurve auch Abfahrtsolympiasiegerin Corinne Suter. Die Schweizerin schrie nach harter Landung vor Schmerzen und griff sich ebenfalls ans linke Knie. "Man muss schon fast froh sein, wenn man heil unten ist", sagte Kira Weidle, die unmittelbar vor Shiffrin an der späteren Unfallstelle selbst große Probleme hatte.

Dort stürzten zahlreiche weitere Athletinnen, darunter Emma Aicher, Kombi-Weltmeisterin Federica Brignone aus Italien oder Kombi-Olympiasiegerin Michelle Gisin (Schweiz). Sie alle kamen aber glimpflicher davon. Dennoch: Der zweite Weltcup-Erfolg von Stephanie Venier auf der ungewohnt welligen Tofana geriet angesichts all der Stürze zur Nebensache. Die Österreicherin setzte sich vor Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami (+0,39 Sekunden) durch, Weidle verpasste die Top 15.