Am zweiten Tag in Folge wird in Kitzbühel eine Streif-Abfahrt absolviert. Wo landen die Deutschen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Streif 2024, Abfahrt in Kitzbühel: Das Hahnenkammrennen heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Erst gestern waren die Athleten im Rahmen der ersten Streif-Abfahrt im Einsatz. Der Franzose Cyprien Sarrazin gewann dabei vor Florian Schieder und Marco Odermatt. Bester Deutscher war Dominik Schwaiger, der 14. wurde. Heute wird also zum zweiten Mal auf der legendären Piste um Weltcuppunkte gekämpft.

vor Beginn Um 11.30 Uhr verlässt der erste Athlet das Starthaus.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker der Streif-Abfahrt in Kitzbühel (Österreich).