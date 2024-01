Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Frauen in Jasna und Herren in Kitzbühel auf der Streif im TV und Livestream?

Gleich zwei Slalom-Wettbewerbe gehen am heutigen Sonntag, den 21. Januar, im Rahmen des Ski-alpin-Weltcups über die Bühne: der Slalom der Frauen in Jasna und der Slalom der Männer in Kitzbühel.

Die Frauen eröffnen um 09.30 Uhr mit dem Slalom-Rennen in der Slowakei den Wettkampftag. Das Finale in Jasna steht für die Skifahrerinnen schließlich um 12.15 Uhr auf dem Prógramm.

Auf dem Ganslernhang in Kitzbühel sind dagegen am heutigen Tag die Männer gefragt. Um 10.30 Uhr startet dort der 1. Durchgang des Slalom-Wettbewerbs. Der finale 2. Durchgang steht in Österreich um 13.30 Uhr an.