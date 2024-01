Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom in Schladming im TV und Livestream?

Auf das Hahnenkammwochenende in Kitzbühel folgen im Ski-Weltcup der Männer nun die Technikwettbewerbe in Schladming. Dafür reisen die Athleten innerhalb der österreichischen Landesgrenzen von Tirol in das Bundesland Steiermark, wo am heutigen Dienstag, den 23. Januar, ein Riesenslalom vonstatten geht. Um 17.45 Uhr geht es mit dem ersten Durchgang los, der zweite folgt um 20.45 Uhr.