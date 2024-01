© getty

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Frauen und Herren in Ruhpolding im TV und Livestream?

Wenn Ihr die Verfolgungen heute live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Fangen wir an mit dem unkompliziertesten: Das ZDF zeigt beide Rennen im Rahmen des Sportstudios live im Free-TV und im Livestream über sportstudio.de.

Auch Eurosport ist am Start, allerdings bietet der Sportsender nur die spätere Verfolgung, also die der Männer, auf dem kostenfreien Kanal Eurosport 1 an. Der Grund: Wenn die Verfolgung der Frauen startet, läuft dort noch die Berichterstattung zur Australian Open - Biathlon muss also auf den Pay-TV-Sender Eurosport 2 weichen.

Online macht das Ganze natürlich keinen Unterschied. Beide Eurosport-Kanäle sind im Livestream nur gegen eine Gebühr zu haben, beispielsweise bei DAZN. Beim Streamingdienst ist der Sender in allen Paketen inklusive, schon ab 6,99 Euro monatlich (Jahresabo) für DAZN World seid Ihr also dabei.