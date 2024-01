© getty

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Herren in Ruhpolding im TV und Livestream?

Ihr möchtet den Sprint der Herren in Ruhpolding live und in Farbe sehen? Gute Nachrichten: Das könnt Ihr vollkommen gratis tun! Sowohl das ZDF (ab 14.20 Uhr) als auch Eurosport 1 (ab 14.30 Uhr) zeigen das Rennen in voller Länge im Free-TV.

Und natürlich könnt Ihr dann auch im Livestream einschalten, allerdings gibt es hier einen Haken: Während der Stream des öffentlich-rechtlichen Senders über sportstudio.de gratis empfangbar ist, ist Eurosport nur gegen eine Gebühr zu haben. Eine Anlaufstelle für das Onlineprogramm des Sportsenders ist der Streamingdienst DAZN, wo Eurosport 1 und Eurosport 2 in sämtlichen Abos inbegriffen sind.