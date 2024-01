Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Frauen am Kronplatz im TV und Livestream?

Für einen Tag machen die Frauen am heutigen Dienstag, dem 30. Januar, Halt in Italien. Am Kronplatz steht ein Riesenslalom auf dem Programm - der erste Lauf beginnt um 10.30 Uhr, der zweite um 13.30 Uhr.

Ski alpin heute live im Free-TV: Die kommenden Rennen der Frauen im Überblick

Datum Uhrzeit Ort Disziplin Samstag, 3. Februar 11 Uhr Garmisch-Partenkirchen Abfahrt Sonntag, 4. Februar 11 Uhr Garmisch-Partenkirchen Super G Samstag, 10. Februar 10.30 Uhr Soldeu Riesenslalom Sonntag, 11. Februar 10.30 Uhr Soldeu Slalom Samstag, 17. Februar 10.30 Uhr Crans Montana Abfahrt Sonntag, 18. Februar 10.30 Uhr Crans Montana Super G

So viel zu Daten und Uhrzeiten, nun zur Übertragung! Eines vorweg: Wege, das heutige Rennen zu sehen, gibt es einige - wir klären Euch darüber auf, wie Ihr live dabei seid.