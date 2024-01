Biathlon WM 2024 in Nove Mesto, Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Siegerinnen und Sieger?

Seit dem vergangenen Jahr sind die jährlichen Weltmeisterschaften im Biathlon vom restlichen Weltcup abgekoppelt. Nicht nur bekommen die Athletinnen und Athleten keine Punkte für den Gesamtweltcup und die Einzelwertungen, auch die Preisgelder sind bei Weltmeisterschaften andere.

So bekommt man für einen Weltcup-Sieg normalerweise 15.000 Euro, in Nove Mesto werden die Siegerinnen und Sieger beim Gewinn einer Goldmedaille jedoch 25.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Für den zweiten Platz gibt es immerhin noch 19.000 Euro und selbst für den letzten Platz auf dem Podest wird man noch mit 14.000 Euro - also beinahe den selben Betrag wie bei einem einfachen Weltcupsieg - entlohnt. Insgesamt werden an die ersten 30 Athleten 140.800 Euro ausbezahlt.

Biathlon WM: Preisgelder für die Einzelwettkämpfe

Platzierung Preisgeld in Euro 1. 25.000 2. 19.000 3. 14.000 4. 10.000 5. 8.000 6. 7.000 7. 6.000 8. 5.000 9. 4.500 10. 4.000 11. 3.800 12. 3.600 13. 3.400 14. 3.200 15. 3.000 16. 2.800 17. 2.600 18. 2.400 19. 2.200 20. 2.000 21. 1.800 22. 1.600 23. 1.400 24. 1.200 25. 1.000 26. 800 27. 600 28. 400 29. 300 30. 200

Biathlon WM: Preisgelder für die Teamwettkämpfe

Etwas anders gestaltet sich das Preisgeld bei den Teamwettkämpfen, also in der Staffel und der Mixed-Staffel. Dort fallen die Gelder ein wenig geringer aus. Bei der Single-Mixed-Staffel gibt es, da nur halb so viele Athleten pro Team an den Start gehen, dementsprechend auch nur die Hälfte des Preisgeldes.