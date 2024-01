Biathlon WM 2024: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Fahrer, Teilnehmer aus Deutschland, Übertragung im Free-TV und Livestream?

Biathlon WM 2024: Termin, Datum, Ort, Zeitplan

Die Athletinnen und Athleten haben reichlich Zeit, um sich für die WM vorzubereiten und noch einmal den Tank aufzuladen. Der Medaillenkampf geht nämlich erst am 7. Februar 2024 mit einer Team Mixed Staffel los. Beendet wird die WM am 18. Februar, bis dahin sind sowohl die Frauen als auch die Männer in den Disziplinen Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart sowie in diversen Staffelwettbewerben im Einsatz. Insgesamt sind zwölf Rennen geplant, somit stehen 36 Medaillen auf dem Spiel.