Vierschanzentournee heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Qualifikation in Innsbruck im TV und Livestream?

Die erste Hälfte der Vierschanzentournee ist geschafft, die beiden Wettkämpfe in Deutschland (Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen) wurden bestritten, nun wandert der Fokus der zweiten Hälfte nach Österreich, wo am heutigen Dienstag, den 2. Januar, auf der Bergiselschanze in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck die Qualifikation für das Bergiselspringen stattfindet. Um 13.30 Uhr geht es los. Zur selben Uhrzeit steigt morgen das dritte von vier Springen bei der Tournee.

Vierschanzentournee: Das Restprogramm