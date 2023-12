Vierschanzentournee heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Auftaktspringen in Oberstdorf im TV und Livestream?

Das lange Warten hat ein Ende, am heutigen Freitag, den 29. Dezember, geht es bei der legendären Vierschanzentournee endlich wieder so richtig zur Sache. Wie üblich geht die Tournee auch in diesem Winter mit dem Auftaktspringen im bayrischen Oberstdorf los. Gestern fand auf der Großen Schattenbergschanze bereits die Qualifikation statt, heute steht um 17.15 Uhr der 1. Wertungsdurchgang an.

Vierschanzentournee: Der Zeitplan