Am heutigen Mittwoch, den 21. Dezember, steigt in den französischen Alpen in Courchevel ein Slalom der Frauen, der vierte des Winters. Um 17.45 Uhr geht es los mit Durchgang Nummer eins, der zweite ist dann später für 20.45 Uhr angesetzt.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Frauen in Courchevel im TV und Livestream?

Wer den Slalom heute live verfolgen möchte, bekommt mehrere Optionen geboten. Im Free-TV sind beide Durchgänge etwa bei Eurosport 1 zu sehen. Die Sendung geht zuerst um 17.30 Uhr für den 1. Durchgang los und meldet sich um 20.30 Uhr für den 2. Durchgang zurück.