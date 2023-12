In Val-d'Isère findet heute ein Weltcup-Riesenslalom der Herren statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr beide Läufe live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Riesenslalom der Herren in Val-d'Isère: Datum, Ort, Zeit, Infos

Im französischen Nobelskiort Val-d'Isère steigt am heutigen Samstag ein Riesenslalom der Herren. Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, der Start des entscheidenden zweiten Durchgangs erfolgt um 13 Uhr.

Der heutige Riesenslalom ist erst das zweite Rennen in dieser Weltcupsaison überhaupt. Nach dem Auftaktslalom in Sölden mussten alle weiteren Rennen witterungsbedingt abgesagt beziehungsweise unterbrochen werden - wie der in Sölden geplante erste Riesenslalom des Winters.

Alexander Schmid steht nach seinem Kreuzbandriss vor seinem Comeback im Weltcup. Der Weltmeister im Parallel-Riesenslalom steht für den Riesenslalom in Val d'Isere im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV).

In der Saison 2022/23 war Marco Odermatt der überragende Riesenslalomfahrer. Der Schweizer gewann die Weltcupwertung und ist heute der Topfavorit auf den Sieg.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Herren in Val-d'Isère im TV und Livestream?

Der Riesenslalom in Val-d'Isère kann heute im Free-TV auf Das Erste und auf Eurosport live verfolgt werden.

Die Übertragungen der ARD und von Eurosport beginnen jeweils wenige Minuten vor Beginn der beiden Durchgänge.

Der Livestream der ARD auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek kann kostenlos abgerufen werden, im Gegensatz zum kostenpflichtigen Eurosport-Livestream auf discovery+.

Auch DAZN zeigt das Rennen live, da der Streamingdienst mit Eurosport eine Kooperation pflegt und dadurch DAZN-Nutzern Zugang auf die Eurosportkanäle verschafft wird.

Liveticker von SPOX

Über beide Läufe informieren wir Euch im kostenlosen Liveticker von SPOX in aller Ausführlichkeit. Klickt rein, und erfährt immer brandaktuell welcher Fahrer gerade in Führung liegt.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom der Herren.

© getty Marco Odermatt war 2022/23 der beste Riesenslalomfahrer.

Ski alpin heute live im Free-TV: Die wichtigsten Infos zum Riesenslalom in Val-d'Isère

Wettbewerb : Riesenslalom der Herren in Val-d'Isère

: Riesenslalom der Herren in Val-d'Isère Datum : 9. Dezember

: 9. Dezember Uhrzeit : 9.30 Uhr und 13 Uhr

: 9.30 Uhr und 13 Uhr TV : Eurosport 1, ARD

: Livestream : discovery+, DAZN, ardmediathek. de, sportschau.de

: ardmediathek. Liveticker: SPOX

