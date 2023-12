In Engelberg steht das nächste Event an, die Adler messen sich heute im Einzelspringen. Wo und wann Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gestern hat der Skisprung-Weltcup beim Einzelspringen in Engelberg haltgemacht, am heutigen Sonntag, dem 17. Dezember, folgt das gleiche Programm nochmal. Erneut geht es an der Großschanze um 16 Uhr los.

Skispringen: Der Weltcup in Engelberg

Datum Weltcup Uhrzeit 16. Dezember Einzelspringen von der Großschanze in Engelberg 16 Uhr 17. Dezember Einzelspringen von der Großschanze in Engelberg 16 Uhr

© getty In Engelberg steht heute das nächste Einzelspringen an.

Skispringen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Einzelspringen in Engelberg im TV und Livestream?

Wenn Ihr das Springen sehen möchtet, könnt Ihr das auf zwei Wegen tun. Der erste ist das ZDF. Um 16 Uhr startet im Free-TV und im Livestream via App oder Website der erste Durchgang mit Kommentator Stefan Bier, Moderator Norbert König und Experte Severin Freund, direkt im Anschluss folgt auch der zweite Durchgang.

Der zweite Weg? Eurosport 1! Auch der Sportsender geht um 16 Uhr kostenfrei live, allerdings nur im TV. Der Livestream via discovery+ oder DAZN ist nur gegen eine Gebühr empfangbar. Die gute Nachricht: Ihr könnt auf beide Eurosport-Kanäle schon mit dem günstigsten Abo von DAZN zugreifen, DAZN World ist ab 6,99 Euro monatlich zu haben.

Skispringen heute live im Free-TV: Einzelspringen in Engelberg im Liveticker

Ihr möchtet das Einzelspringen lieber in Schriftform verfolgen? Dann könnt Ihr das bei uns im Liveticker tun:

Hier geht es zum Liveticker des Einzelspringens in Engelberg.

