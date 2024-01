Biathlon: Wo läuft der Sprint der Frauen in Oberhof im Free-TV und Livestream?

Am selben Tag wie die Herren steigen auch die Frauen in Oberhof ins Geschehen ein. Am heutigen Donnerstag, den 5. Januar, steht ein Sprint über 7,5 Kilometer auf dem Plan. Dieser geht um 14.25 Uhr los.

BIATHLON AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Das weitere Programm der Frauen sieht in den kommenden Tagen folgendermaßen aus: Am Samstag (6. Januar) wird eine Verfolgung bestritten, am Sonntag (7. Januar) dann eine Staffel.