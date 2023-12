Zum Start des Biathlon-Weltcups in Lenzerheide bestreiten die Frauen einen Sprint. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Geschehen live mitverfolgen.

Biathlon: Sprint der Frauen in Lenzerheide heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn In Lenzerheide findet heute der dritte Sprint der Saison statt. Den ersten in Östersund gewann Lou Jeanmonnot, beim zweiten in Hochfilzen triumphierte Ingrid Landmark Tandrevold.

vor Beginn Das 7,5 Kilometer lange Rennen startet um 14.15 Uhr.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Sprints der Frauen in Lenzerheide (Schweiz).