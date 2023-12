BIATHLON AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Der Biathlon-Weltcup in Lenzerheide wird heute mit einem Massenstart der Frauen fortgesetzt. Hier verpasst Ihr nichts vom Rennen.

Biathlon: Massenstart der Frauen in Lenzerheide JETZT im Liveticker - Das Rennen

Dreimal Frankreich Ganz vorne sind mit Simon, Chauveau und Braisaz-Bouchet drei Französinnen mit dabei. Zu ihnen gesellen sich Arnekleiv und Tomingas aus Estland. Auch Vittozzi ist nicht mehr weit weg.

Fünf Athletinnen vorne drin In der Spitzengruppe sind auch jetzt wieder fünf Athletinnen dabei. Franziska Preuß liegt auf der achten Position und versucht, an Tandrevold dranzubleiben, die gerade an ihr vorbeigezogen ist. Voigt findet sich auf Platz zwölf wieder. Gut eine halbe Minute fehlt ihr nach vorne.

2. Schießen Es geht zum zweiten Schießen. Im Liegendanschlag geben sich die Athletinnen wieder nichts und die Patronen werden schnell rausgehauen! Als Erste geht Julia Simon wieder auf die Strecke. Arnekleiv folgt auf der Zwei. Auch Preuß und Voigt sind weiter dabei und kommen fehlerfrei durch. Bei Häcki-Groß und Hettich-Walz fallen dieses Mal auch alle fünf Scheiben. ÖSV-Starterin Steiner muss indes wieder abbiegen in die Strafrunde.

Brorsson wirft es raus Mona Brorsson war richtig gut dabei, ist jetzt aber die erste Starterin, die in der engen Abfahrt mächtig Probleme bekommt. Sie verliert die Balance, rutscht weg und landet in der Bande. Das kostet jetzt Konzentration und Kraft für die Schwedin, die zum Glück aber unverletzt bleibt.

Öberg macht Plätze gut Elvira Öberg gehörte zu denen, die im ersten Schießen gleich einen Fehler geschossen hatten und jetzt auf der Loipe Boden gutmachen müssen. Von Platz 19 hat sie sich bereits an Preuß herangearbeitet und ist jetzt Neunte.

Preuß lässt liegen Auf der Strecke geht es für Franziska Preuß derzeit nach hinten zurück. Seit dem Schießen hat sie knapp vier Sekunden in Richtung Braisaz-Bouchet liegenlassen, die eine kleine Spitzengruppe aus fünf Athletinnen anführt.

Skogan abgefallen Marit Ishol Skogan konnte gestern noch mit dem dritten Platz überzeugen, heute startet die Norwegerinnen gleich mit drei Fehlern und läuft dem Feld erst einmal hinterher.

1. Schießen Ärgern wird sich Lena Häcki-Groß. Beim Heimrennen geht es für sie direkt zweimal in die Runde. Bei Tamara Steiner aus Österreicher bleibt eine Scheibe stehen und auch Hettich-Walz muss einmal kreiseln.

1. Schießen Zumindest vorne kommen alle sicher durch die enge Abfahrt und jetzt geht es geschlossen in Richtung Schießstand. Simon beginnt schnell, lässt aber auch gleich einmal eine Scheibe stehen. Auch bei der Konkurrenz läuft es nicht überall sauber. Justine Braisaz-Bouchet trifft ihrerseits alles und geht als Erste wieder auf die Strecke. Auch Franziska Preuß und Vanessa Voigt gehören zu denen, die ohne Fehler durchkommen.

Feld geschlossen Das Feld ist nach den ersten Kilometer dicht zusammen und wird jetzt von Simon angeführt. Auch Öberg und Tandrevold sind vorne mit dabei. Das erste Nadelöhr wartet gleich mit der engen Abfahrt.

Elvira Öberg geht vor Elvira Öberg geht direkt nach vorne und möchte das Tempo von der Spitze diktieren. Bei Häcki-Groß gab es direkt den Stockbruch, da sie aber schnell neues Material erhält, ist das aber nicht tragisch.

Das Rennen läuft! Der Startschuss ist gefallen und die 30 Biathletinnen begeben sich auf die 12,5 Kilometer. Auf den ersten Metern gilt es vor allem konzentriert sein und in der Masse keinen Stockbruch oder Sturz zu riskieren.

Biathlon: Massenstart der Frauen in Lenzerheide im Liveticker - Vor Beginn

Steiner für Österreich Auch das Team aus Österreich ist beim ersten Massenstart nur mit einer Athletin dabei. Hier erfüllte einzig Tamara Steiner die Voraussetzungen für die Teilnahme am heutigen Rennen. Steiner hatte sich über ihre Ergebnisse an diesem Wochenende qualifiziert.

Häcki-Groß vertritt Schweiz Von der Gastgeber-Nation ist mit Lena Häcki-Groß nur eine Athletin für den Massenstart startberechtigt. Mit den Plätzen 19 und elf hat sie vor heimischer Kulisse bisher noch nicht das abgeliefert, was sie eigentlich kann und so wird sie heute sicherlich noch einmal alles reinlegen, damit es sich ausgeht mit einem Topergebnis beim Heimweltcup.

Drei DSV-Starterinnen Aus dem deutschen Team erfüllen drei Athletinnen die Voraussetzungen für die Teilnahme am heutigen Massenstart. Aus ihren Reihen sind sicherlich vor allem Vanessa Voigt und Franziska Preuß gute Ergebnisse zuzutrauen. Aber auch bei Janina Hettich-Walz kann es im Massenstart durchaus nach weit vorne gehen.

Wer holt den Sieg? Der bisherige Winter war bei den Frauen von viel Abwechslung geprägt und es gab viele unterschiedliche Namen auf dem Podest. In Lenzerheide konnte sich im Sprint und der Verfolgung jeweils Justine Braisaz-Bouchet durchsetzen, die heiß darauf sein wird, auch heute wieder ganz oben auf dem Podest zu stehen. Neben ihr heißt es sicherlich die norwegischen Athletinnen, rund um Ingrid Landmark Tandrevold, zu beachten sowie die Öberg-Schwestern und Lisa Vittozzi aus Italien.

Der Ablauf Beim Massenstart ist das Feld für gewöhnlich kleiner als in den übrigen Formaten. Insgesamt 30 Athletinnen gehen an den Anlauf, die gleichzeitig auf die Strecke gehen. Zusammengesetzt wird das Feld aus der Top 25 der Gesamtwertung im Weltcup sowie den fünf besten Teilnehmerinnen der Wettkämpfe des Wochenendes, die nicht unter den besten 25 des Weltcups platziert sind. Wie bei der Verfolgung finden auch im Massenstart zunächst zwei Liegend- und danach zwei Stehendschießen statt.

Herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen zum letzten Biathlon-Wettkampf der Frauen, bevor es in die Weihnachtspause geht. Den Abschluss des Wochenendes in Lenzerheide bildet der Massenstart über die 12,5 Kilometer. Um 12:30 Uhr geht´s los!