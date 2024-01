Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Sprint der Herren in Oberhof im TV und Livestream?

Für den ersten Weltcup im neuen Jahr sind die Biathletinnen und Biathleten in Oberhof im Einsatz. Am heutigen Freitag, den 5. Januar, sind erst einmal die Herren gefragt. Sie bestreiten um 11.20 Uhr einen Sprint über 10 Kilometer.

Oberhof ist eine von insgesamt zwei Weltcup-Stationen in Deutschland in dieser Saison. Direkt im Anschluss wird vom 8. bis 14. Januar in Ruhpolding um Weltcuppunkte gekämpft.