Langlauf: Olympiasiegerin Katharina Hennig läuft auf Rang fünf

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat einen starken Start in den Winter hingelegt und gleich im ersten Distanzrennen am Podest gekratzt. Auf ihrer Paradestrecke 10 km im klassischen Stil landete die 27-Jährige am Samstag im finnischen Kuusamo auf Rang fünf, Victoria Carl (Zella-Mehlis) rundete als Sechste das starke Ergebnis ab. Der Sieg im Einzelstart-Rennen ging wie im Vorjahr an die Schwedin Ebba Andersson.

"Meine Zielvorgabe war Top 6, das habe ich erfüllt. Ich habe aber gemerkt, dass ich den Sprint von gestern in den Beinen hatte, auf der zweiten Runde hatte ich ganz schön zu kämpfen", sagte Hennig in der ARD. Die Sächsin hatte am Freitag im eigentlich weniger geliebten Sprint als Zehnte überrascht.

Die vor Ort von ihrer Familie unterstützte Hennig lief an den ersten Zwischenzeiten vorne mit, am Ende fehlten zum Treppchen aber doch 21,7 Sekunden. Vor einem Jahr war die Oberwiesenthalerin als Dritte ähnlich stark gestartet. Nur 1,1 Sekunden hinter Hennig folgte Carl (Zella-Mehlis), bei den Olympischen Spielen 2022 hatten Hennig und Carl gemeinsam Gold im Teamsprint gewonnen.

Andersson gewann nach 26:46,7 Minuten vor Rosie Brennan (USA/+4,9 Sekunden) und Frida Karlsson (Schweden/+9,9). Aus deutscher Sicht überzeugten auch Laura Gimmler (Oberstdorf) und Pia Fink (Bremelau) auf den Rängen 17 und 22, Coletta Rydzek (Oberstdorf) folgte auf Position 29.