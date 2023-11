Erneuter Versuch am Matterhorn: Die Frauen wollen heute nach zahlreichen abgesagten Rennen in Zermatt-Cervinia zur Abfahrt antreten. Wir geben die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Nachdem schon im vergangenen Winter vier Rennen am Matterhorn ausgefallen sind, stehen die Events in Zermatt Cervinia auch in diesem Jahr unter einem schlechten Stern. Die Männer kamen vor einer Woche zweimal nicht zum Zug, auch die gestrige Abfahrt der Frauen fiel ins Wasser.

Nun also der nächste Anlauf, die alpin-Damen sind planmäßig um 11.45 gefragt.

Aber wo könnt Ihr den Speedwettbewerb - sollte er denn steigen - heute im TV und Livestream sehen? Das verraten wir in diesem Artikel.

© getty Am Matterhorn soll heute eine Abfahrt der Frauen steigen.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia im TV und Livestream?

Wenn Ihr die Abfahrt der Frauen heute live sehen möchtet, könnt Ihr das vollkommen kostenfrei tun. Die ARD ist zwar nicht im TV dabei, bietet aber einen Livestream in der ARD-Mediathek bzw. auf sportschau.de an. Los geht es hier unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn.

Die andere Anlaufstelle ist Eurosport. Ab 11.30 Uhr ist der Privatsender live, und zwar sowohl im TV als auch im Livestream. Wie Ihr Letzteren empfangt? Via discovery+ oder DAZN beispielsweise - beide Varianten sind aber kostenpflichtig.

DAZN kooperiert mit Eurosport, weshalb beide Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) beim Streamingdienst inbegriffen sind. Welches Abonnement Ihr dafür abschließen müsst, erfahrt Ihr hier!

Ski Alpin heute live im Free-TV: Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia Liveticker

Wir liefern wie gewohnt regelmäßige Updates zur Abfahrt der Frauen, und zwar im Liveticker. Hier geht's lang:

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wichtigste Infos zur Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia

Weltcup : Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia

: Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia Datum : 19. November

: 19. November Uhrzeit : 11.45 Uhr

: 11.45 Uhr TV : Eurosport

: Livestream : sportschau.de, discovery+, DAZN

: Liveticker: SPOX

