Ski Alpin, Rennkalender: Auftakt, Start, Termine, Plan, Weltcups, Orte

Das lange Warten hat endlich ein Ende, der Ski-alpin-Weltcup 2023/24 steht vor der Tür! Auftakt, Start, Termine, Plan, Weltcups, Orte - alles, was Ihr zur neuen Saison wissen müsst, wird in diesem Artikel beantwortet.

Das Klima wird kälter, der Winter rückt von Tag zu Tag näher. Damit steht auch der Start des neuen Ski-alpin-Weltcups nicht mehr in weiter Ferne. In insgesamt 45 Rennen kämpft die Ski-Elite der Männer und der Frauen in vier Disziplinen - Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom - um Punkte und um Kristallkugeln.

Die lange Reise geht bereits am Samstag, den 28. Oktober, los, wenn die Frauen in Sölden (Österreich) im ersten Riesenslalom der Saison gefragt sind. Der Auftakt der Männer folgt am Tag darauf ebenfalls in Sölden, ebenfalls mit einem Riesenslalom. In Österreich steigt zudem auch das Saisonfinale: Vom 16. bis 24. März finden in Saalbach die letzten Wettkämpfe statt.

© getty Mikaela Shiffrin hat Gesamtweltcuptitel Nummer sechs im Visier.

Im Rennkalender der Frauen sind an 22 verschiedenen Orten Wettkämpfe geplant, während die Männer bei 21 Stationen Halt machen. Dabei wird auch in Deutschland gefahren, genauer gesagt in Garmisch-Partenkirchen, wo sowohl die Männer als auch die Frauen einen Super-G bestreiten und die Frauen zusätzlich noch eine Abfahrt absolvieren.

Als Titelverteidigerin bei den Frauen geht die fünffache Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin in die neue Saison, bei den Männern ist es der Schweizer Marco Odermatt (zweifacher Gesamtweltcupsieger).

Ski Alpin: Der Terminplan der Männer

Datum Ort Disziplin Start 29.10.2023 Sölden (AUT) Riesenslalom 10:00

13:00 11.11.2023 Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) Abfahrt 11:30 12.11.2023 Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) Abfahrt 11:30 18.11.2023 Gurgl (AUT) Slalom 10:45

13:45 25.11.2023 Lake Louise (CAN) Abfahrt abgesagt 26.11.2023 Lake Louise (CAN) Super-G abgesagt 01.12.2023 Beaver Creek (USA) Abfahrt 18:30 02.12.2023 Beaver Creek (USA) Abfahrt 18:30 03.12.2023 Beaver Creek (USA) Super-G 18:30 09.12.2023 Val d'Isère (FRA) Riesenslalom 09:30

13:00 10.12.2023 Val d'Isère (FRA) Slalom 09:30

12:30 15.12.2023 Gröden (ITA) Super-G 11:45 16.12.2023 Gröden (ITA) Abfahrt 11:45 17.12.2023 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 10:00

13:30 18.12.2023 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 10:00

13:30 22.12.2023 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom 17:45

20:45 28.12.2023 Bormio (ITA) Abfahrt 11:30 29.12.2023 Bormio (ITA) Super-G 11:30 06.01.2024 Adelboden (SUI) Riesenslalom 10:30

13:30 07.01.2024 Adelboden (SUI) Slalom 10:30

13:30 12.01.2024 Wengen (SUI) Super-G 12:30 13.01.2024 Wengen (SUI) Abfahrt 12:30 14.01.2024 Wengen (SUI) Slalom 10:15

13:15 19.01.2024 Kitzbühel (AUT)

Ersatz für Team-Kombi Abfahrt 11:30 20.01.2024 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 11:30 21.01.2024 Kitzbühel (AUT) Slalom 10:15

13:15 23.01.2024 Schladming (AUT) Riesenslalom 17:45

20:45 24.01.2024 Schladming (AUT) Slalom 17:45

20:45 27.01.2024 Garmisch (GER) Super-G 11:30 28.01.2024 Garmisch (GER) Super-G 11:30 02.02.2024 Chamonix (FRA) Abfahrt 12:00 03.02.2024 Chamonix (FRA) Abfahrt 12:15 04.02.2024 Chamonix (FRA) Slalom 09:30

12:30 10.02.2024 Bansko (BUL) Riesenslalom 09:30

12:30 11.02.2024 Bansko (BUL) Slalom 09:30

12:30 17.02.2024 Kvitfjell (NOR) Abfahrt 12:00 18.02.2024 Kvitfjell (NOR) Super-G 12:00 24.02.2024 Palisades Tahoe (USA) Riesenslalom 19:00

22:00 25.02.2024 Palisades Tahoe (USA) Slalom 19:00

22:00 02.03.2024 Aspen (USA) Riesenslalom 17:00

20:00 03.03.2024 Aspen (USA) Slalom 17:00

20:00 09.03.2024 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom 09:30

12:30 10.03.2024 Kranjska Gora (SLO) Riesenslalom 09:30

12:30 16.03.2024 Saalbach (AUT) Riesenslalom 09:00

12:00 17.03.2024 Saalbach (AUT) Slalom 10:30

13:30 22.03.2024 Saalbach (AUT) Super-G 11:30 24.03.2024 Saalbach (AUT) Abfahrt 11:15

Ski Alpin: Der Terminplan der Frauen