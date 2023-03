Das Skifliegen im norwegischen Vikersund geht heute in die zweite Runde. Hier erfahrt Ihr, welche Wettkämpfe heute auf dem Programm stehen und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Raw-Air-Turnier 2023 neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Nur noch an diesem Wochenende haben die Männer und Frauen der Skispringen-Weltklasse die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die Betonung liegt hier auch auf den Damen. Für sie ist es nämlich das erste Mal, dass sie beim Skifliegen in Vikersund ebenfalls an den Start gehen dürfen. In den Jahren zuvor war der "Monsterbakken", wie die Schanze auch genannt wird, nur den Herren vorbehalten. Dementsprechend euphorisch zeigte sich auch die deutsche Athletin Katharina Althaus: "Wir freuen uns einfach riesig", ließ sie sich im Vorfeld des Springens zitieren.

Das Skifliegen-Event in Vikersund ist die letzte Station des Raw-Air-Turniers, dem norwegischen Äquivalent zur Vierschanzentournee. In den Tagen zuvor gastierten die Sportlerinnen und Sportler bereits in Oslo, Lillehammer und Trondheim.

© imago images "Skifliegen ist das Größte, was man im Skispringen machen kann. Wir haben jetzt so lange gewartet", sagt Katharina Althaus zur anstehenden Vikersund-Premiere der Damen.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Tag Event Beginn Freitag, 17. März Qualifikation (Herren) 17.00 Uhr Samstag, 18. März Einzel (Herren) 16.30 Uhr Sonntag, 19. März Einzel (Damen) 10.00 Uhr Sonntag, 19. März Qualifikation (Herren) 14.30 Uhr Sonntag, 19. März Einzel (Herren) 16.00 Uhr

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute live im TV und Livestream

Das Skifliegen am Samstag wird gleich bei von zwei Anbietern live und in voller Länge übertragen: Zum einen dem öffentlich-rechtlichen Kanal ARD und zum anderen dem Privatsender Eurosport. Doch wann wird die Übertragung beginnen und wie kann man darauf zugreifen?

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute live im Free-TV

Im Ersten wird die Ausstrahlung des Skifliegen-Events in Vikersund um 16.20 Uhr ihren Anfang nehmen. Das Springen ist dabei Teil der Sendung Sportschau. Der Sender Eurosport 1 ist dagegen schon ab 16.15 Uhr live dabei. Beide Anbieter sind im Free-TV verortet.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute im kostenlosen Livestream

Alternativ könnt Ihr Euch die Veranstaltung auch via kostenfreiem Stream zu Gemüte führen. Im Falle der ARD findet Ihr diesen in der hauseigenen Mediathek des Senders. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Etwas umständlicher gestaltet sich die Sache hinsichtlich des Eurosport-Streams. Um auf diesen nämlich kostenfrei zugreifen zu können, müsst Ihr den Umweg über eine Live-TV-Plattform wie beispielsweise JOYN gehen. Hier sind jedoch zusätzliche Werbepausen inbegriffen.

Wer auf diese verzichten will, kann auch einfach ein Abonnement beim Streamingdienst DAZN abschließen. Die Sport-Plattform hat den Eurosport-Kanal nämlich mehrkostenfrei im Liveprogramm integriert. Die entsprechende DAZN-Mitgliedschaft beläuft sich auf 9,99 Euro pro Monat. Hier klicken für weitere Infos.

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute im Liveticker bei SPOX

Ihr seid unterwegs oder wollt nicht die ganze Zeit von Eurem Endgerät abgelenkt sein? Dann haben wir eine tolle Alternative zur Live-Übertragung: Unseren hauseigenen Liveticker! Hier versorgen wir Euch ebenfalls stets mit allen wichtigen Infos rund um das Skifliegen in Vikersund. Schaut gerne vorbei.

Hier geht's zum Liveticker

Skispringen, Übertragung: Skifliegen in Vikersund heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Schanzenrekorde der Raw Air