In Planica steigt heute in Form eines Skiflug-Wettbewerbs das Teamspringen der Herren. Bei SPOX könnt Ihr den Wettkampf live mitverfolgen.

Im Finale in Planica geht es heute mit dem Teamspringen der Herren weiter. SPOX bietet den Skiflug-Wettkampf im Liveticker zum Mitlesen an.

Skifliegen: Teamspringen in Planica - Die Zwischenstände

Rang Nation Punkte gesamt 1 Slowenien 883,9 2 Norwegen 872,2 3 Polen 806,9 4 Deutschland 764,1 5 Schweiz 737,9

Skifliegen: Teamspringen in Planica JETZT im Liveticker

Halvor Egner Granerud (NOR): Für ihn geht es wie für Lanisek aus Gate sieben. Er setzt den Telemark bei 234,5 Meter und bleibt mit 872,2 Punkten an den Slowenen dran.

Piotr Zyla (POL): Zyla setzt den Telemark bei 239,5 Metern. Mit Noten von 19 und 19,5 und aus Gate acht bleiben die Polen mit 806,9 Punkten vor Deutschland.

Andreas Wellinger (GER): Wellinger, der vor allem auf den kleineren Schanzen überzeugen konnte, fliegt jetzt auf 240 Metern. Mit Noten von 19,5 bleibt er mit 764,1 Punkten vor der Schweiz. 26,2 Punkte hat er auf die Eidgenossen Vorsprung.

Ryoyu Kobayashi (JPN): Der beste Japaner ist in der Luft. Ryoyu Kobayashi setzt seine Ski vei 225,5 Metern in den Schnee. Damit bleiben sie klar hinter der Schweiz zurück. Fast 30 Punkte fehlen schon auf die Eidgenossen.

Gregor Deschwanden (SUI): Was macht jetzt der beste Schweizer? Eben wurde er Siebter und jetzt fliegt er auch auf 224,5 Meter. Klare Führung für die Eidgenossen. Können sie nochmal die deutsche oder japanische Mannschaft angreifen?

Andrew Urlaub (USA): Nun ist der letzte US-Amerikaner in der Spur. Er fliegt auf 172,5 Meter und setzt sich damit vor die Kasachen. Damit bekommen die US-Boys einen zweiten Durchgang.

Nikita Devyatkin (KAS): Der wohl letzte Sprung der Kasachen in dieser Saison. Nikita Devyatkin drückt sich aus Gate neun ab. Er fliegt auf 117,5 Metern. Mit Noten von 13,5, 14,0 und 15,0 sind die Kasachen mit 410 Punkten auf dem neunten Rang.

Jan Hörl (AUT): Der Österreicher verliert jetzt einige Meter auf die Gastgeber-Nation und landet bei 231,5 Meter. Mit 619,7 Punkten ist Österreich jetzt auf dem dritten Rang. Deutschland hat sich durch Geiger auf den fünften Rang vorgearbeitet, doch ist schon fast 100 Punkte hinter den Slowenen.

Robert Johansson (NOR): Der Mann mit dem markanten Bart, Robert Johansson, fliegt auf 237,5 Meter. Er fliegt jedoch nur aus Luke zehn und so bleiben die Skandinavier hinter Slowenein zurück. 11,1 Punkte fehlen auf Platz eins.

Timi Zajc (SLO): Der Cheftrainer geht drei Luken runter bei Timi Zajc. Er fliegt denoch auf 232,5 Metern. Mit 225,4 Punkten ist er mehr als 60 Punkte vor den Polen.

Kamil Stoch (POL): Stoch erwischt einen super Sprung und hat eine enorme Höhe. Er fliegt auf 233,5 Metern - klare Führung mit 573,1 Punkten.

Karl Geiger (GER): Auch Geiger hat einige Probleme in der Luft, rettet den Flug aber noch auf 228 Meter. Das ist die Führung für das deutsche Team.

Junshiro Kobayasji (JPN): Für Junshiro Kobayashi war die Saison keine Gute und fliegt auch jetzt nur auf 193,5 Meter. Damit geht es für die Asiaten hinter die Schweiz zurück.

Simon Ammann (SUI): Was macht der Routnier in der Schweiz. Er fliegt auf 219,5 Metern und verdrängt die USA mit 528,2 Punkten aus der Winners Box.

Erik Belshaw (USA): Der US-Amerikaner bringt die USA wieder nach vorne. Er fliegt auf 182,5 Meter. Mit 436,1 Punkten ist das Platz eins.

Sabirzhan Muminov (KAS): Auch der dritte Kasache fliegt nicht über die 200m. Er muss schon bei 158 Metern landen. Mit drei Springern sind sie trotzdem hinter fast allen Nationen zurück.

Michael Hayböck (AUT): Hayböck wankelt ganz schön in der Luft, doch der Routinier kann den Flug trotzdem noch auf 229,5 Meter ziehen. Doch er verliert einiges auf Prevc und ist mit 404,8 Punkten Zweiter. Deutschland ist nach dem zweiten Springer im ersten Durchgang Siebter.

Bendik Jakobsen Heggli (NOR): Heggli verliert einige Meter auf Prevc und landet bei 232 Metern. Durch den Vorsprung vom ersten Springer bleibt Norwegen vor Slowenien.

Domen Prevc (SLO): Der jüngste der Prevc-Brüder ist in der Spur und zieht seinen Sprung auf 240,5 Meter. Das ist klar die Führung für die Gastgeber-Nation mit 412,6 Punkten.

Pawel Wasek (POL): Wasek setzt die neue Bestweite und fliegt auf 204 Metern. Das reicht für die Führung für die polnische Mannschaft.

Markus Eisenbichler (GER): Was macht nun der eben beste Deutsche? Eisenbichler zieht seinen Sprung auf 202,5 Meter und macht so ein paar Punkte gut auf die Konkurrenz. Für die Führung reicht es aber nicht. Deutschland bleibt hinter Japan und Polen zurück.

Keiichi Sato (JPN): Sato knackt auch nicht die 200 Meter und muss bei 191,5 Metern landen. Das reicht trotzdem für die zwischenzeitliche Führung.

Killian Peier (SUI): Für Peier lief die Saison nicht besonders gut, aber heute stellt er sich in den Dienst der Mannschaft und landet bei 190 Metern. Damit übernimmt die Schweiz die Führung mit 343,7 Punkten.

Decker Dean (USA): Der US-Amerikaner setzt die Ski bei 198 Meter in den Schnee und setzt sich so klar vor die Kasachen.

Svyatoslav Nazarenko (KAS): Der Kasache muss jetzt schon bei 155,5 Metern landen. Das wird wohl sehr eng werden mit dem zweiten Durchgang.

Daniel Tschofenig (AUT): Tschofenig fliegt genau so weit wie der Norweger vor ihm, bekommt aber mehr Punkte und so liegen die Österreicher mit 203,5 Punkten vor Norwegen.

Johann Andre Forfang (NOR): Der Norweger setzt sich mit 222,5 Meter an die Spitze und nimmt den Platz in der Leaders Box mit 201,3 Punkten ein.

Lovro Kos (SLO): Der Slowene Kos sprang eben nur 197,5 Meter, doch jetzt fliegt er auf 220 Meter und setzt sich damit zwei Zehntel hinter die Schweiz auf Rang vier.

Aleksander Zniszczol (POL): Auch der Pole macht einen guten Eröffnungssprung. Er fliegt auf 219,5 Meter und setzt sich damit hinter die Schweiz.

Felix Hoffmann (GER): Nun ist der Startspringer der deutschen Mannschaft oben. Felix Hoffmann ist pünktlich am Absprung und zieht seinen Sprung auf 201,5 Meter. Nur Rang drei für Deutschland.

Naoki Nakamura (JPN): Auch Nakamura erwischt einen guten Flug und setzt den Telemark bei 219,0 Metern. Rang eins für die Asiaten it 198,4 Punkten.

Remo Imfof (SUI): Der Schweizer fliegt als Erster über die 200m. Mit 201,5m setzt er sich mit 196,4 Punkten an die Spitze.

Casey Larson (USA): Der US-Amerikaner springt 177 Meter und setzt sich damit vor den Kasachen.

Danil Vassilyev (KAS): Der Kasache eröffnet den Wettkampf und springt 173,5 Meter. Mit 138,4 Punkten setzt er die erste Bestmarke.

Skifliegen: Teamspringen in Planica JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Stefan Kraft beweist starke Form

Der Österreicher Stefan Kraft hat soeben die Weltcup-Premiere eines Skispringens im April gewonnen. Der Österreicher siegte beim Fliegen im slowenischen Planica nach nur einem Durchgang vor Lokalmatador Anze Lanisek und dem Polen Piotr Zyla. In der Disziplinwertung Skifliegen rückt Kraft damit wieder näher an den Führenden Granerud heran.

Vor Beginn: Slowenien, Österreich und Norwegen Favorit

Die deutsche Mannschaft zählt heute nicht zu den Favoriten. Bester Deutscher wurde im Einzel eben Markus Eisenbichler auf dem 17. Rang. Ganz anders als die Gastgeber-Nation aus Slowenien. Da schafften gleich vier Springer den Sprung unter die Top-16. Auch Österreich war mit drei Springern in den Top neun. Außerdem zählen auch immer die Norweger als starke Skiflieger zu den Favoriten auf der Skiflug-Schanze.

Vor Beginn: Schweiz beim letzten Team-Fliegen dabei

Für die Eidgenossen gehen der Youngstar Remo Imhof als Erster an den Start. Bei der Schweizer, die mit der Startnummer drei starten, folgen Killian Peier, Simon Ammann und der aktuell beste Schweizer Skiflieger Gregor Deschwanden. Deschwanden wurde eben im Einzel Siebter mit einem Sprung auf 229,5 Meter.

Vor Beginn: Österreich führt in der Nationenwertung

Für Österreich gehen heute Daniel Tschöfenig als Startspringer vom Bakken. Gefolgt von Michael Hayböck und Jan Hörl. Zum Schluss springt dann der Gewinner des eben beendeten Einzels, Stefan Kraft.

Vor Beginn: Hoffmann für Deutschland dabei

Deutschland startet mit der Startnummer fünf in das Mannschafts-Skifliegen. Als Startspringer geht Felix Hoffmann vom Balken. Danach folgen Markus Eisenbichler, Karl Geiger und zum Schluss ist Andreas Wellinger an der Reihe.

Vor Beginn: Gleich auch noch das Team-Springen

Nach dem Einzelspringen, das von gestern auf den heutigen Morgen verschoben wurde und nur in einem Durchgang durchgeführt wurde, beginnt ab 10 Uhr das Team-Springen. Neun Mannschaften gehen heute in das letzte Team-Skifliegen der Saison 2022/23.

Vor Beginn: Die Skisprung-Saison der Herren wird mit einem Spektakel beendet. In Planica stehen nur mehr zwei Wettkämpfe an. Bei diesen werden besonders große Weiten erzielt, da es sich um Skiflug-Wettbewerbe handelt. Die Schanze in Planica gehört zu den größten im Weltcup.

Vor Beginn: Das Skifliegen auf der Letalnica-Schanze beginnt um 10 Uhr mit Durchgang Nummer eins.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Teamspringen der Herren im slowenischen Planica.

© imago images Wie präsentiert sich das deutsche Team zum Abschluss?

Skifliegen: Teamspringen in Planica im TV und Livestream

Im Free-TV übertragen wird das Skifliegen von der ARD und Eurosport. In Sachen Livestream sind sportschau.de (kostenlos), discovery+ (kostenpflichtig) und DAZN (kostenpflichtig) die richtigen Anlaufstellen.

Skispringen: Der Stand im Nationencup der Herren

Platz Nation Punkte 1. Österreich 6350 2. Norwegen 5140 3. Slowenien 4782 4. Polen 4484 5. Deutschland 4204 6. Japan 1833 7. Schweiz 582 8. Finnland 450 9. Italien 395 10. USA 306