Letzter Tag in Vikersund! An diesem Sonntag sind die Herren und Frauen zum letzten Mal im Rahmen der Raw-Air-Serie 2023 gefordert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Skiflug-Wettkämpfe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kurz vor Ende der Skispringen-Saison 2022/23 wartet auf alle Fans der Sportart nochmal ein Leckerbissen: Das Finale der Raw Air-Serie auf dem Vikersundbakken, der größten Schanze der Welt. 134 Meter Anlauflänge, 36 Grad Neigung und ein Schanzenrekord von absurden 253,5 Metern (Stefan Kraft) - ein Event, auf dass sich die Größen der Skisprungwelt ein ganzes Jahr lang einschwören.

Ihre Premiere auf dem "Monsterbakken" feiern in diesem Jahr übrigens die Damen. Das Debüt in der Königsdisziplin ist der nächste logische Schritt auf der Entwicklungsskala hin zu Gleichberechtigung. Das freut auch die deutsche Athletin Katharina Althaus: "Skifliegen ist das Größte, was man im Skispringen machen kann. Wir haben jetzt so lange gewartet. (...) Wir freuen uns einfach riesig", sagte sie im Sportschau-Interview.

Die Raw-Air-Serie kann als Pendant zur deutsch-österreichischen Vierschanzentournee betrachtet werden. In den vergangenen Tagen und Wochen gastierten die Sportlerinnen und Sportler bereits in Oslo und Lillehammer. Die Station in Trondheim wurde wie schon in den letzten drei Jahren ausgelassen.

© getty Katharina Althaus flog bei der Nordischen Ski-WM zu ihrer ersten Goldmedaille. Nun nimmt sie am ersten Skifliegen der Damen in Vikersund teil.

Skifliegen heute live, Übertragung: 2. Einzel in Vikersund im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Tag Event Beginn Freitag, 17. März Qualifikation (Herren) 17.00 Uhr Samstag, 18. März Einzel (Herren) 16.30 Uhr Sonntag, 19. März Einzel (Damen) 10.00 Uhr Sonntag, 19. März Qualifikation (Herren) 14.30 Uhr Sonntag, 19. März Einzel (Herren) 16.00 Uhr

Skifliegen heute live, Übertragung: 2. Einzel in Vikersund im TV und Livestream

Für gewöhnlich ist Wintersport immer auf zwei Sendern zu sehen. Zum einen auf einem Kanal der öffentlichen-rechtlichen und zum anderen bei Eurosport. Genau so wird es auch heute wieder sein. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr im Folgenden.

Skifliegen heute live, Übertragung: 2. Einzel in Vikersund im Free-TV

Wer die heutigen Events im linearen Fernsehen verfolgen will, hat die Wahl: Denn sowohl die ARD als auch die beiden Eurosport-Sender sind mit Übertragungen zur Stelle.

Das Einzelspringen der Damen, die erste Session des Tages, wird in voller Länge nur beim kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen sein. Diesen kann man nur mittels eines HD+-Moduls oder eines entsprechenden Receivers empfangen. Der Übertragungsstart erfolgt hier um 09.50 Uhr. Die ARD hingegen wird erst um 11 Uhr einsteigen und damit voraussichtlich die Qualifikation überspringen.

Das Einzelspringen der Herren ist jedoch wieder in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Sowohl auf dem Sender Eurosport 1 als auch im Rahmen der Sportschau im Ersten wird man sich ab zirka 15.55 Uhr dem Geschehen in Vikersund widmen. Der zweite Durchgang erfolgt mit kurzer Unterbrechung ab 17.05 Uhr.

Skifliegen heute live, Übertragung: 2. Einzel in Vikersund im kostenlosen Livestream

Gleichzeitig stellen beide Anbieter auch einen Livestream zur Verfügung. Den der ARD findet Ihr ganz unkompliziert auf der hauseigenen Website. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Etwas umständlicher wird es hinsichtlich der Übertragung bei Eurosport. So ist der erste Sender des Unternehmens ganz einfach und kostenfrei über die Plattform JOYN sichtbar. Der zweite Kanal hingegen (der, auf dem das Springen der Damen zu sehen ist) erfordert das sogenannte JOYN+-Abonnement zum Preis von 6,99 Euro pro Monat.

Alternativ findet Ihr beide Eurosport-Sender auch ganz einfach im Liveprogramm vom Streamingdienst DAZN. Alle Infos zu dessen Angeboten und Tarifen könnt Ihr hier einsehen.

Skifliegen heute live, Übertragung: 2. Einzel in Vikersund im Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Lust auf das ganze Übertragungswirrwarr? Dann schaut doch einfach mal bei unserem Liveticker vorbei. Hier müsst Ihr Euch einfach nur einmal reinklicken und schon bekommt Ihr alle notwendigen Infos direkt auf das Endgerät Eurer Wahl.

Hier geht's zum Liveticker des Einzelspringens der Herren

