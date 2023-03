Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora und Slalom der Frauen in Are heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Ski-alpin-Weltcup steigen heute zwei Rennen: Zum einen bestreiten die Herren einen Riesenslalom in Kranjska Gora, zum anderen kämpfen die Frauen im Slalom in Are um Punkte. SPOX verrät, wie sich die Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Am heutigen Samstag, den 11. März, stehen im Ski-alpin-Weltcup die Technikdisziplinen im Fokus. Bereits um 9.30 Uhr stürzen sich die Herren in Kranjska Gora im Rahmen eines Riesenslaloms der Piste hinunter. Der zweite Lauf im slowenischen Ferienort steigt um 12.30 Uhr.

Nicht lange nach den Herren sind auch schon die Frauen im Einsatz. Ihr Slalom im schwedischen Are wird um 10.30 Uhr eröffnet, wenn die erste Läuferin das Starthaus verlässt. Der zweite Durchgang ist für 13.30 Uhr angesetzt. Es ist das zweite Frauenrennen in Are, nachdem gestern bereits ein Slalom auf dem Plan stand.

Ski alpin: Der heutige Wettkampftag

Datum Uhrzeit Weltcuprennen Sa., 11. März 09.30 Uhr/12.30 Uhr Slalom der Herren in Kranjska Gora Sa., 11. März 10.30 Uhr/13.30 Uhr Riesenslalom der Frauen in Are

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora und Slalom der Frauen in Are heute live im TV und Livestream

Zu beiden Rennen wird es sowohl eine Free-TV-Übertragung als auch mehrere Livestreams geben.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora und Slalom der Frauen in Are heute live im Free-TV

Von den öffentlich-rechtlichen Sendern, die in dieser Saison am Ski-Weltcup die Übertragungsrechte besitzen, wurde das ZDF mit der Übertragung beauftragt. Es werden jedoch nicht alle Durchgänge komplett gezeigt.

Im Laufe des Tages seht Ihr im ZDF um 10.25 Uhr den ersten Lauf der Frauen, um 11.35 Uhr die Zusammenfassung des ersten Laufes des Herrenriesenslaloms in Kranjska Gora und um 12.45 Uhr den finalen zweiten Durchgang der Herren.

Wer jedoch auch den Finallauf der Frauen im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen möchte, muss bei Eurosport 1 vorbeischauen. Dort werden die Läufe beider Rennen gezeigt.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora und Slalom der Frauen in Are heute live im Livestream

In Bezug auf die Übertragung im Livestream sind das ZDF, Eurosport und DAZN verantwortlich. Bei zdf.de sind die Streams kostenlos abrufbar. Für discovery+ und DAZN werden Kosten für das Abonnement fällig.

Der Weg zum vielfältigen Livestream-Angebot von DAZN, das unter anderem auch aus Fußball, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Motorsport, Radsport, Handball, MMA, Boxen und Wrestling besteht, machen drei verschiedene Pakete frei: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora und Slalom der Frauen in Are heute im Liveticker

SPOX tickert beide Rennen live und ausführlich mit. So verpasst Ihr keinen deutschen Läufer und keine deutsche Läuferin.

Hier geht es zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren in Kranjska Gora.

Hier geht es zum Liveticker des Slaloms der Frauen in Are.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1626 2. Aleksander Aamodt Kilde 1240 3. Henrik Kristoffersen 874 4. Vincent Kriechmayr 853 5. Loic Meillard 771 6. Lucas Braathen 747 7. Marco Schwarz 634 8. Alexis Pinturault 617 9. Manuel Feller 494 10. James Crawford 442

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen