Bei den Herren ist in Kranjska Gora das vorletzte Weltcup-Wochenende angebrochen. Heute gibt's den Riesenslalom der Herren im Liveticker. SPOX tickert für Euch live mit!

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Die Top 5 im Überblick

Rang Name Zeit 1. Marco Odermatt 1:07.60 2. Zan Kranjec +0.53 3. Henrik Kristoffersen +0.54 4. Alexis Pinturault +0.80 5. Marco Schwarz +0.94

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker

Raphael Haaser (AUT): Haaser ist in der Körperform nicht immer kompakt, weshalb auch er nicht vorne mitfahren kann. Er fängt sich im steileren Teil ein bisschen, wirkt agiler, ist am Ende aber trotzdem Vorletzter.

River Radamus (USA): Der US-Amerikaner verliert bereits im oberen Teil ohne erkennbaren Fehler klar, er kantet dann in den Kurven immer wieder zu stark auf. So verliert er noch mehr an Boden und ist auch am Ende der Zwischentabelle.

Filip Zubcic (CRO): Oben verdreht Zubcic leicht, im Anschluss versucht er es mit der Brechstange und verliert wegen seiner harten Fahrweise immer weiter. Er hat fast zwei Sekunden Rückstand - die Zeiten sind nun entsprechend der Startnummer. Die Piste lässt wohl auch deutlich nach.

Filippo Della Vite (ITA): Die Entdeckung der Saison geht volles Risiko , ist am Anfang an Odermatt dran, baut dann aber bei einem Übergang ein Eck ein und hat im Anschluss auch im Zielteil Probleme. Deshalb reiht auch er sich am Ende des Tableaus sein.

Gino Caviezel (SUI): Der zweite Schweizer ist unterwegs, er bekommt aber nicht immer genug Druck auf den Außenski. Gino Caviezel fehlt ein wenig die Ruhe, er sucht ein wenig seine Linie - am Ende übernimmt er deshalb die Rote Laterne.

Alexis Pinturault (FRA): Im oberen Teil baut Alexis Pinturault einen kleinen Wackler ein, ist trotzdem oben an Odermatt dran. Technisch bleibt er sauber, im fehlt unten dann aber die letzte Risikobereitschaft. Am Ende leuchtet bei ihm die Vier auf.

Henrik Kristoffersen (NOR): Mutig geht der nächste Norweger ins Rennen und wirkt agil. Er hat zwischenzeitlich zwei Zehntel Vorsprung, wählt dann aber eine etwas zu direkte Linie und hat am Ende etwa eine halbe Sekunde Rückstand auf Platz eins.

Lucas Braathen (NOR): Die Linie des Norwegers passt im oberen Teil noch nicht ganz, seine Kurven wirken nicht ganz so schwungvoll wie die des Führenden. Er kann auch im unteren Teil keine Zeit mehr herausholen - am Ende ist Lucas Braathen zwischenzeitlich Fünfter.

Marco Schwarz (AUT): Schwarz legt oben gut los, findet einen gute Zug und ist mit Odermatt gleich auf. Dann begeht der Österreicher einen kleinen Fehler, ein Ski verlässt kurz den Boden, sodass er klar verliert. Der letzte Teil ist dann auch nicht mehr so agil und er hat am Ende fast eine Sekunde Rückstand auf Odermatt.

Marco Odermatt (SUI): Odermatt ist im oberen Teil noch einmal schneller, dann wird es steiler und der Eidgenosse büßt erst an Zeit ein, sammelt sich aber wieder und liefert im letzten Teil einen Höllenritt ab. Er hat ungefähr eine halbe Sekunde vor Kranjec Vorsprung!

Zan Kranjec (SLO): Der Lokalmatador legt schnell los, bleibt kompakt und agil in den Schwüngen. Spielerisch wirft er sich dan Hang herunter und ist über sechs Zehnel vor Meillard im Ziel. Das war eine Ansage!

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Start

Loic Meillard (SUI): Der Eidgenosse eröffnet das Rennen! Loic Meillard meistert den ersten Übergang in den steileren Teil, wo er auf Zug bleibt. Auch am Ende wird der Kurs sehr steil, wo Meillard konzentriert bleibt und die erste Richtzeit festlegt.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wird Odermatt Favoritenrolle gerecht? Der führende im Gesamtweltcup Marco Odermatt (Startnummer 3) ist in dieser Ski-Saison der überragende Fahrer und konnte im Riesenslalom auch Weltmeister werden. Mit Loic Meillard (1) und Gino Caviezel (8) könnten sich zwei weitere Schweizer vorne einsortieren. Außerdem für die Eidgenossen am Start: Justin Murisier (18), Thomas Tumler (25), Livio Simonet (29), Semyel Bissig (33), Daniele Sette (34) und Fadri Janutin (38).

Vor Beginn: Kann Schwarz erneut jubeln? Marco Schwarz (Startnummer 3) befindet sich aktuell in guter Verfassung, siegte sogar beim letzten Riesenslalom-Rennen hauchdünn vor Marco Odermatt. Mit Raphael Haaser (12), Stefan Brennsteiner (13) und Manuel Feller (15) hat der ÖSV zudem drei Fahrer in den Reihen, die jederzeit für eine Überraschung gut sind. Außerdem sind Patrick Feurstein (21), Roland Leitinger (27), Dominik Raschner (55) und Fabio Gstrein (61) mit von der Partie.

Vor Beginn: DSV-Topathlet fehlt verletzt! Das heiße Eisen für Deutschland Alexander Schmid hat sich am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt entsprechend für den Rest der Saison aus. Für den DSV sind deshalb nur Athleten jenseits der Startnummer 30 dabei: Stefan Luitz (Startnummer 32), Fabian Gratz (39), Anton Grammel (51) und Anton Grammel (53) starten heute für Deutschland.

Vor Beginn: Odermatt der große Favorit! Einmal mehr in diesem Winter ist der Schweizer Marco Odermatt (Startnummer 3) der klare Favorit im Riesenslalom auf den heutigen Sieg. Doch die Norweger mit Lucas Braathen (5) und Henrik Kristoffersen (6) und der Österreicher Marco Schwarz (4) wollen ihm ein Bein stellen. Chance für eine Platzierung ganz vorne hat auch Lokalmatador Zan Kranjec (2).

Vor Beginn: Die Ausgangslage: Es ist erst der zweite Riesenslalom-Wettbewerb seit der WM in Frankreich. Zwischendurch ging es in die USA, ehe man jetzt in Slowenien angekommen ist. Um 9:30 Uhr geht es hier in Kranjska Gora los! Das Wetter wird wohl faire Bedingungen zulassen, die Temperaturen hier sind leicht über dem Gefrierpunkt.

Vor Beginn: Marco Odermatt hat sich den Gesamtweltcup bereits gesichert, da sein ärgster Verfolger, Aleksander Kilde, auf das Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora verzichtet.

Vor Beginn: Um 9.30 Uhr beginnt der erste Durchgang in Kranjska Gora.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen beim Riesenslalom der Herren.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute im TV und Livestream

Der Riesenslalom läuft heute live im Free-TV. Euch stehen dabei zwei Sender zur Verfügung: Einmal überträgt der öffentlich-rechtliche Sender ZDF einmal im TV und einmal in einem kostenlosen Livestream.

Zum anderen zeigt Eurosport das Rennen live im Free-TV auf dem Sender Eurosport1. Zusätzlich gibt es einen kostenpflichtigen Livestream entweder auf discovery+ oder auf der Streamingplattform DAZN. Dort kann dank einer Kooperation der Livestream exklusiv angesehen werden. DAZN veröffentlichte ein neues und flexibleres Abo-Modell. Hier könnt Ihr Euch über die drei Pakete informieren.

Ski alpin: Der Stand im Riesenslalom der Herren vor Kranjska Gora.

Platz Name Punkte 1 Marco Odermatt 540 2 Henrik Kristoffersen 440 3 Žan Kranjec 345 4 Marco Schwarz 324 5 Loïc Meillard 320