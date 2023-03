In Soldeu bestreiten die Skifahrer am heutigen Tag die letzte Abfahrt der Saison. Das gesamte Rennen verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Soldeu

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Soldeu jetzt im Liveticker

Vor Beginn: Gefahren wird auf der Piste Aliga. Auf einer 2.598 Metern langen Wettkampfstrecke hat sich wie immer FIS-Renndirektor Hannes Trinkl als Kurssetzer betätigt. Vom Start auf 2.435 Metern weisen dessen 30 gesetzte Tore den Weg über die 710 Höhenmeter hinunter ins Tal.

Vor Beginn: Eröffnet wird das Rennen durch Romed Baumann (Startnummer 1). Dessen bestes Saisonergebnis war ein sechster Platz in Beaver Creek. Kurz darauf ist bereits Andreas Sander (3) an der Reihe. Der Vizeweltmeister von 2021 fuhr jüngst beim Super G in Aspen seine erste Podiumsplatzierung im Weltcup ein. Josef Ferstl (20) holte sein bestes Resultat des Winters in Gröden (6.).

Vor Beginn: Um Kristallkugeln geht es heute nicht mehr. Die kleine in der Abfahrtswertung hat Aleksander Aamodt Kilde (Startnummer 6) bereits sicher. Und die große im Gesamtweltcup wird zum zweiten Mal in Folge an Marco Odermatt (12) gehen. Folglich ringen die Speed-Spezialisten heute nur noch um den Tagessieg. Zu den Anwärtern darauf zählen der genannte Norweger und Vincent Kriechmayr (9). Diese beiden teilten die Abfahrtsrennen des Winters komplett unter sich auf. Kilde holte sechs Siege, der Österreicher drei. Es ist natürlich schwer, an den beiden vorbeizukommen. Dem Weltmeister Marco Odermatt ist das natürlich zuzutrauen. Damit wären drei Plätze auf dem Podium schon vergeben. Vielleicht funkt dem Trio Johan Clarey (13) dazwischen. Der 42-jährige Franzose bestreitet das letzte Weltcuprennen seiner Karriere.

Vor Beginn: Aus den Top 25 des Abfahrtsweltcups fehlen die zurückgetretenen Matthias Mayer und Beat Feuz sowie der verletzte Cyprien Sarrazin. Somit bleiben 22 Sportler übrig. Von den neun Männern, die im Gesamtweltcup mehr als 500 Punkte angehäuft haben, sind Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde und Vincent Kriechmayr ohnehin schon über die Disziplinwertung dabei. Ferner nehmen Marco Schwarz und Alexis Pinturault die Möglichkeit wahr, die heutige Abfahrt zu bestreiten. Den Titel des Juniorenweltmeisters ergatterte Rok Aznoh am 19. Januar in St. Anton. Der Slowene komplettiert das letztlich 25-köpfige Starterfeld, in dem neun Nationen vertreten sind.

Vor Beginn: Für die letzten Rennen der Saison gibt es strenge Qualifikationsbedingungen, die zu recht kleinen Starterfeldern führen. Antreten dürfen die besten 25 des Disziplin-Weltcups. Darüber hinaus sind Athleten teilnahmeberechtigt, die im Gesamtweltcup mehr als 500 Punkte gesammelt haben. Zudem erhält der amtierende Juniorenweltmeister eine Startberechtigung. Und wo wir gerade beim Modus sind, Weltcup-Punkte gibt es zum Saisonabschluss nur für die besten 15.

Vor Beginn: Die Ski-alpin-Saison 2022/23 kommt ihrem Ende entgegen. In Soldeu findet für Ski-alpin-Fahrer die letzte Weltcupwoche statt. Schon vor der heutigen Abfahrt steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde als Gesamtsieger in dieser Disziplin fest. Krönt Kilde den Gewinn der Abfahrtswertung mit einem Sieg?

Vor Beginn: Die Abfahrt der Männer startet am heutigen Tag um 10 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Abfahrtrennens der Männer in Soldeu.

© getty Aleksander Aamodt Kilde steht schon vor dem heutigen Rennen als Gewinner der Abfahrtswertung fest.

Ski alpin: Der Rennkalender für den Weltcup in Soldeu