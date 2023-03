Beim Weltcupfinale in Soldeu wird es für die Frauen heute in der Abfahrt ernst. SPOX begleitet für Euch das komplette Ski-alpin-Rennen im Liveticker.

Zum letzten Mal in dieser Ski-alpin-Saison absolvieren die Frauen eine Abfahrt. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt ihr, welche Athletin das Abfahrtsrennen in Andorra für sich entscheiden kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Soldeu heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Weltcupfinale in dieser Ski-alpin-Saison wird in Soldeu ausgetragen. Die Weltcupwoche startet für die Skifahrerinnen am heutigen Tag mit der Abfahrt. Die Königin in der Abfahrt war in dieser Saison die Italienerin Sofia Goggia. Den Gewinn der kleinen Kristallkugel als beste Abfahrtsfahrerin ist ihr nicht mehr zu nehmen.

Vor Beginn: Der Start des Weltcuprennens in Andorra ist für 11.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Abfahrt der Frauen in Soldeu.

© getty Sofia Goggia sicherte sich vorzeitig den Gewinn der kleine Kristallkugel als beste Abfahrtsfahrerin der Saison.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Soldeu heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt die ARD heute das Anfahrtsrennen der Frauen live. Dort seht Ihr den Wettkampf ab 11.30 Uhr. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Für die Übertragung der Frauen-Abfahrt im Free-TV zeigt sich zudem Eurosport zuständig. Eurosport beginnt mit der Übertragung des Rennens um 11.15 Uhr. Der Sportsender zeigt die Abfahrt alternativ im kostenpflichtigen Livestream auf discovery+.

Im Livestream könnt Ihr am heutigen Tag das Anfahrtsrennen der Frauen in Soldeu zu guter Letzt auch auf DAZN verfolgen. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Rennkalender für den Weltcup in Soldeu