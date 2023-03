In einer Wintersportsiedlung Soldeu in Andorra findet in diesen Tagen das Ski alpin-Weltcupfinale statt. Heute auf dem Plan: Riesenslalom der Herren. SPOX begleitet das Rennen live im Ticker.

Den Gesamtweltcupsieg kann ihm schon niemand mehr nehmen: Heute hat der Schweizer Marco Odermatt die Möglichkeit, sein achtes Riesenslalom-Rennen der Saison zu gewinnen. Ob ihm das gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Soldeu JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den 1. Lauf der Männer ist der Schweizer Trainer Johannes Hassler verantwortlich. Ob seine Athleten das für sich nutzen können, wird sich bei den Startnummern drei und vier zeigen. Eröffnen wird das Rennen Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

Vor Beginn: Für das deutsche Team kann heute kein Athlet an den Anlauf gehen. Alexander Schmid hätte zwar die Startkriterien erfüllt, fällt aber nach einem Kreuzbandriss beim Finale der Saison aus.

Vor Beginn: Das größte Team stellen heute die Österreicher, bei denen neben Marco Schwarz (5) sicherlich auch Stefan Brennsteiner (11), Raphael Haaser (12) und Manuel Feller (13) weit vorne eingreifen können. Patrick Feurstein (23) und Vincent Kriechmayr (24) erreichten ebenfalls die nötigen Kriterien, um heute an den Anlauf zu gehen.

Vor Beginn: Neben Loic Meillard (3) und Marco Odermatt (4), die heute zum engen Favoritenkreis gehören, haben auch Gino Caviezel (14) und Thomas Tumler (22.) die Startberechtigung für das Finale erreicht und dürften scharf darauf sein, ein gutes Ergebnis zu erreichen.

Vor Beginn: Marco Odermatt hat aber sicherlich noch etwas auf der Agenda für diese Saison. Vor seinem letzten Rennen des Winters liegt der Schweizer bei 1942 Punkten im Gesamtweltcup. Würde er heute unter die Top 3 fahren, dann würde er den Allzeitrekord von Gesamtpunkten in einer Saison von Hermann Maier brechen. Der liegt bei 2000 Punkten.

Vor Beginn: Die großen Entscheidung im Riesenslalom sind vor dem letzten Rennen bereits gefallen. Den Gesamtweltcup und die kleine Kugel im Riesenslalom hat Marco Odermatt bereits sicher. Henrik Kristoffersen ist von Platz zwei ebenfalls nicht mehr zu verdrängen. Offen ist einzig Rang drei der Disziplinenwertung, den der Slowene Zan Kranjec, Marco Schwarz aus Österreich und Loic Meillard unter sich ausmachen.

Vor Beginn: Beim Saison-Finale in Soldeu steht mit dem Riesenslalom der Männer der nächste Wettkampf auf dem Plan. Um 9:00 Uhr ist der erste Durchgang angesetzt. Der zweite Durchgang im andorranischen Schnee beginnt dann um 12:00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Männer aus Weltcup Finale! Rechtzeitig vor dem Start des Rennens beginnt der Liveticker.

© getty Marco Odermatt steht bereits als Gesamtweltcupsieger der Herren fest.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Soldeu heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Beide Läufe werden in voller Länge nur auf dem Sender Eurosport 1 zu sehen sein. Der Livestream des Kanals ist unter anderem beim Streamingdienst DAZN verfügbar. Alle Infos zu den Angeboten und Tarifen findet Ihr hier.

Beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD wird hingegen nur die zweite Einheit übertragen. Den ersten Durchgang zeigt die Sportschau ab 10.10 Uhr lediglich in der Zusammenfassung.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Soldeu heute im Liveticker - Der Gesamtstand in der Disziplin Riesenslalom