Am Rennkalender für die Biathlon-Saison 2023/24 wird fleißig gearbeitet, es steht bereits fest, dass drei Orte daraus gestrichen werden. Auftakt, Termine, Weltcups, Orte - bei SPOX erfahrt Ihr das Wichtigste zum Zeitplan für die nächste Saison.

Vor nicht einmal zwei Wochen wurde die Biathlon-Saison 2022/23 am Holmenkollen in Oslo beendet. Bei den Herren sicherte der Norweger Johannes Thingnes Bö ohne großen Widerstand die große Kristallkugel - die vierte seiner Karriere. Gesamtweltcupsiegerin der Frauen Julia Simon hatte dagegen etwas mehr Schwierigkeiten, sich oben festzusetzen. Für die Französin ist es die erste große Kristallkugel ihrer Laufbahn. Platz vier belegten sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ein Deutscher bzw. Deutsche: Benedikt Doll und Denise Herrmann-Wick.

Die Skier sind also noch gar nicht wirklich beiseitegelegt, schon arbeitet man an der Vorbereitung für die nächste Saison. Zahlreiche Weltcupstandorte stehen bereits fest, zudem ist auch bekannnt, welche fix aus dem Rennkalender gestrichen werden.

© getty Denise Herrmann-Wick hat die Saison 2022/23 auf Rang vier beendet.

Biathlon: Drei Weltcup-Orte gestrichen! - Rennkalender 2023/24 mit Auftakt, Termine, Weltcups, Orte

Drei Orte, die 2022/23 noch Teil des Weltcups waren, werden nächste Saison keine Rolle mehr spielen. Nicht mehr im Rennkalender enthalten sind Kontiolahti (Finnland), die Pokljuka (Slowenien) und Annecy/Le Grand-Bornand (Frankreich). Diese drei Stationen werden durch andere drei ersetzt: durch Lenzerheide (Schweiz), wo 2025 die Biathlon-Weltmeisterschaft über die Bühne geht, Soldier Hollow (USA) und Canmore (Kanada).

Der vorläufige Rennkalender für die Biathlon-Saison 2023/24 hat bereits zehn verschiedene Orte darin stehen. Demnach wird die neue Saison am 25. November 2023 im schwedischen Östersund eröffnet. Auch Deutschland spielt als Austragungsort wieder eine Rolle. Im Vergleich zur vergangenen Saison, in der nur ein Weltcup in Deutschland stattfand, steigt die Zahl in der bevorstehenden Meisterschaft um einen ganzen Weltcup.

Wobei im Grunde nicht viel anders ist als zuvor. Oberhof, das 2023 als Austragungsort für die Weltmeisterschaft diente, wird lediglich in einen Weltcup umgewandelt. Apropos Weltmeisterschaft, 2024 findet diese im tschechischen Nove Mesto statt. Sie beginnt am 5. und dauert bis zum 18. Februar.

Biathlon: Der vorläufige Rennkalender 2023/24